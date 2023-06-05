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Лесовоз с грузом загорелся из-за перегретых тормозов

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Под Хабаровском, на 51-м километре трассы «Хабаровск – Владивосток» загорелся большегруз. Одна из обсуждаемых версий случившегося такова: у машины заклинило тормоза, из-за трения появилась искра, которая перекинулась на шины.

Дело осложнялось тем, что загоревшимся автомобилем был лесовоз, транспортировавший полный прицеп обработанных бревен. Происходящее снял на видео водитель другого грузовика.

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Водитель горящего лесовоза попытался справится с проблемой сам, а когда она стала хорошо заметна со стороны, к процессу подключились другие водители. Они остановились, достали огнетушители и начали помогать бороться с огнем.

Но источник пишет, что в какой-то момент лопнули баллоны с кислородом, и люди едва ли справились бы с пламенем такой силы. К счастью, пожарные подоспели вовремя.

Сообщается, что с водителем все в порядке — он дождется запасной машины, перегрузит древесину и продолжит путь.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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