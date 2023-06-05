Лесовоз с грузом загорелся из-за перегретых тормозов

Машина была под завязку загружена древесиной – какие-то мгновения, и инцидент мог бы обернуться трагедией…

Под Хабаровском, на 51-м километре трассы «Хабаровск – Владивосток» загорелся большегруз. Одна из обсуждаемых версий случившегося такова: у машины заклинило тормоза, из-за трения появилась искра, которая перекинулась на шины.

Дело осложнялось тем, что загоревшимся автомобилем был лесовоз, транспортировавший полный прицеп обработанных бревен. Происходящее снял на видео водитель другого грузовика.

Водитель горящего лесовоза попытался справится с проблемой сам, а когда она стала хорошо заметна со стороны, к процессу подключились другие водители. Они остановились, достали огнетушители и начали помогать бороться с огнем.

Но источник пишет, что в какой-то момент лопнули баллоны с кислородом, и люди едва ли справились бы с пламенем такой силы. К счастью, пожарные подоспели вовремя.

Сообщается, что с водителем все в порядке — он дождется запасной машины, перегрузит древесину и продолжит путь.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK