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ГИБДД опубликовала видео задержания «героя» скандальной погони в Пскове

Шокирующе дерзкое поведение полуголого субъекта вызвало большой резонанс – выходку до сих пор обсуждают в городских пабликах.

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«За рулем» уже рассказывал о произошедшей 31 мая в Пскове полицейской погоне, которая могла бы обернуться настоящей трагедией. Вскоре публикации самой новости о задержании неадекватного гражданина МВД опубликовало и видео с погоней.

По этим кадрам видно, что события во дворе на улице Труда разворачивались очень быстро. Вызванный жителями экипаж ППС сразу угодил в переплет: одного из инспекторов пьяный водитель на Opel Astra тут же сбил.

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На помощь прибыли три экипажа ДПС, но одной из машин дебошир оторвал дверь в момент, когда полицейский выходил. Вырвавшись на улицы, нарушитель принялся крушить автомобили, водителям которых не повезло оказаться там в это время.

По невероятно счастливому стечению обстоятельств он никого не покалечил и не убил. В итоге полиция расстреляла колеса его Опеля, остановила и задержала. Теперь его ждет суд.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник и фото : МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
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