Платные дороги – благо или зло? Реакция соцсетей

Перспектива введения новых платных участков на М-4 вылилась в обширную дискуссию о платных трассах как таковых.

«За рулем» уже рассказывал о грозящем российским автмобилистам парадоксе: В 2023 году проезд по трассе М-4 по маршруту Москва – Краснодар будет стоить дороже, чем два авиабилета, даже без учета амортизации автомобиля.

Мы поделились этой новостью с нашими подписчиками во ВКонтакте, и под постом ожидаемо случился шквал комментариев. Приводим самые популярные из них.

«Пла́тки в целом тема нормальная, главное – это вопрос цены. По мне, так лучше заплатить некоторую сумму и ехать условные 110 на круизе, нежели тыркаться через населенные пункты с ограничениями 40 и кучей камер», – пишет Mark Miller.

«Ну, проедьте от Ростова до Краснодара. На 250 км – куча разбитых участков и куча камер на 90, а есть даже 70 и 60! (...) При этом еще постойте в пробке от одного до трех часов перед пунктом оплаты для того, чтобы заплатить [много] денег и наслаждаться путешествием до следующего пункта оплаты и пробки!», – отвечает Иван Петров.

«Платными должны быть магистрали, вновь построенные на деньги инвесторов, но никак не на бюджетные. Вот тогда пусть берут и окупают свои проекты. Государственные же магистрали содержатся и строятся за счет средств налогоплательщиков и обязаны быть бесплатными», – добавляет Юрий Степанов.

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Фото: АГН «Москва»