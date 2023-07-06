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Отечественная станция для зарядки сразу нескольких электромобилей

В Москве разработана станция для быстрой зарядки сразу трех электромобилей.

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Станция способна заряжать одновременно три электромобиля, в среднем, от 10–20 до 40–60 минут. Разработка предназначена для установки на городских объектах, в спальных районах или коттеджных поселках. Она оснащена защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.

Предприятие способно изготавливать более 500 станций ежегодно.

В Москве уже несколько лет действует программа развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры «Энергия Москвы». Так, с 2020 года на территории столицы установлено 212 зарядных станций местных производителей. Всего на улицах города работает свыше 400 ЭЗС.

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Источник: IXBT

Фото: mos.ru

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За РулемЛежнин Роман
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