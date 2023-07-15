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Российские туристы после отдыха на Кубе рассказали об отношении к ним местных жителей

По словам соотечественников, население Кубы проявляет особую привязанность к России, что оказывает приятное впечатление.

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Многие российские туристы выбирают Кубу в качестве места для проведения отпуска, отправляясь туда прямыми чартерными рейсами.

Помимо благосклонности местного населения является отсутствие необходимости оформлять визу. Также отдыху благоволит теплый климат Кубы, где жаркая погода сохраняется круглый год. Чтобы избежать сезона дождей, рекомендуется посещать эту страну в период с ноября по март. Для тех, кто предпочитает культурный отдых пляжному, идеальным периодом будет зимний.

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Среди недостатков климата отмечается влажность и обилие комаров в сезон дождей. Поэтому туристам рекомендуется приносить с собой средства от комаров и аптечку, включающую средства от ротавирусной инфекции.

Источник: Lenta.ru

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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