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Как наказывают за сбитый шлагбаум на платной трассе?

Проезд на красный сигнал светофора и повреждение шлагбаума грозят автомобилисту двойными санкциями, особенно если он покинул место инцидента.

Залил масло без допуска – загубил мотор?

Поломка шлагбаума квалифицируется как ДТП и оформляется сотрудниками ГИБДД, которых обязательно вызовут сотрудники пункта оплаты. Нарушителю же грозит штраф по ст. 12.33 КоАП в размере 5–10 тысяч рублей. А в случае отъезда с места аварии – еще и лишение прав на 1–1,5 года.

Помимо штрафа за нарушение, придется заплатить за испорченное имущество. Страховой полис покрывает эти траты, после этого водителю грозит регресс, то есть страховщики потребуют с него потраченное. С 2019 года «Автодор» устанавливает на своих пунктах оплаты жесткие и более дорогие шлагбаумы из алюминия.

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Источник: auto.ru

Фото: скриншот видео YouTube

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За РулемЛежнин Роман
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