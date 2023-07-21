Отменен НДС на организованные путешествия по России: как это скажется на ценах

Мера начала действовать с 1 июля 2023 года.

Госдума приняла законопроект, освобождающий от уплаты НДС туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма. Это позволит развиваться бизнесу и предлагать путешественникам новые турпродукты и маршруты по России по сбалансированным ценам, уверены в РСТ.

Подчеркивая важность принятого решения, президент РСТ Илья Уманский объяснил, что когда турпакеты облагаются НДС, компании, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду, и даже к прямому бронированию отелей. Новая мера к тому же позволит выйти на внутренний рынок новым компаниям.

«Отмена НДС – это именно та системная мера, которая приведет к укрупнению уже существующих туроператоров и позволит туроператорскому рынку России эффективно развиваться. Следующим логичным шагом должен стать вопрос о необходимости освобождения от НДС сервисов по бронированию (ОТА), которые сегодня играют существенную роль в экосистеме внутреннего туризма», – отметил президент РСТ.

По словам генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, отмена НДС будет способствовать снижению цен на внутренний турпродукт.

«По нашим оценкам, снижение цен может составить 8-10% от стоимости тура в зависимости от отеля и формы договора с туроператором», - сказал эксперт.

Участники рынка также считают, что отмена НДС для внутреннего и въездного туризма может кардинально изменить ситуацию и во въездном туризме.

По данным РСТ, сейчас в РФ работает порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Отмена НДС затронет не менее 300 крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения.

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Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС