В России упростят жизнь автотуристов

В России запущена информационно-сервисная платформа для автотуристов

В помощь тем, кто путешествует по России на автомобиле или мотоцикле «Роснефть» запустила информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!»

Проект призван помочь автотуристам спланировать маршрут поездки с учетом инфраструктуры и интересных мест по пути следования.

Агрегатор туристических маршрутов построен по модульному принципу. Каждый новый модуль будет описывать новый маршрут. Первый модуль уже доступен на сайте проекта ГоризонтыРоссии.РФ (RussianHorizons.ru). Он посвящен трассе М10 «Россия» - пути между двумя столицами. Ведется активная разработка других направлений.

Главным отличием проекта от аналогичных является уникальный навигационный функционал. Все интересные локации помечаются как остановки, и турист сам может редактировать маршрут следования в любой момент.

Маршруты, описанные в системе, хорошо проработаны, каждый из них проходит независимый технический аудит Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга – экспертов в области создания условий для комфортных и безопасных путешествий на автомобиле и мотоцикле по России.

Источник: ГоризонтыРоссии.РФ

Фото: Горизонты России