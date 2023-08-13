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В России упростят жизнь автотуристов

В России запущена информационно-сервисная платформа для автотуристов

В помощь тем, кто путешествует по России на автомобиле или мотоцикле «Роснефть» запустила информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!»

Проект призван помочь автотуристам спланировать маршрут поездки с учетом инфраструктуры и интересных мест по пути следования.

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Агрегатор туристических маршрутов построен по модульному принципу. Каждый новый модуль будет описывать новый маршрут. Первый модуль уже доступен на сайте проекта ГоризонтыРоссии.РФ (RussianHorizons.ru). Он посвящен трассе М10 «Россия» - пути между двумя столицами. Ведется активная разработка других направлений.


Главным отличием проекта от аналогичных является уникальный навигационный функционал. Все интересные локации помечаются как остановки, и турист сам может редактировать маршрут следования в любой момент.

Маршруты, описанные в системе, хорошо проработаны, каждый из них проходит независимый технический аудит Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга – экспертов в области создания условий для комфортных и безопасных путешествий на автомобиле и мотоцикле по России.

Источник: ГоризонтыРоссии.РФ

Фото: Горизонты России

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За РулемЛежнин Роман
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