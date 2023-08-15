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Автовладелец спас свою семью, погасив пожар в авто странным способом

Пожар в автомобиле с пассажирами потушили 8 бутылками пива

Произошло это на автобане 19 в Мекленбурге-Передней Померании (Германия).

36-летний водитель ехал в субботу днем в Берлин с женой и детьми. Из-за технической неисправности двигателя автомобиль загорелся.

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Отец семейства не растерялся и сразу же съехал на обочину. Его семья немедленно покинула сильно дымящую машину, и домочадцы отошли подальше.

Поскольку ехали они на пикник, в багажнике как раз кстати оказался ящик пива — и глава семейства начал необычную операцию по тушению пожара.

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Спасти машину ему все равно не удалось, по его словам, она выгорела в «тоталь». Но пожар он в итоге потушил, тем самым предотвратив повреждение дорожного покрытия автомагистрали.

Для справки: пиво — самый популярный алкогольный напиток в Германии. В этой стране варят от 5 тыс. до 6 тыс. различных сортов пенного напитка.

Источник: ZDF

Фото: Владимир Смирнов,ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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