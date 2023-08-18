Сообщать о ДТП можно даже там, где нет сотовой связи
Российские ученые из Центра компетенций НТИ «Сенсорика» (при Московском институте электронной техники) разработали устройство, способное передавать сигналы о бедствиях, включая ДТП, из зон, где отсутствует сотовая связь.
Особенно это актуально для перевозчиков опасных грузов. Устройство, установленное в автомобилях, автоматически определяет степень загрязнения окружающей среды.
При аварии устройство самостоятельно анализирует ситуацию и отправляет данные системам проезжающих мимо автомобилей, оснащенных функцией отложенной передачи данных.
Когда такой автомобиль оказывается в зоне ближайшей базовой станции оператора мобильной связи, информация автоматически передается в службу 112.
Даже если водитель потерял сознание, система все равно сможет собрать и передать информацию о критической ситуации.
Водители обычных автомобилей также могут воспользоваться этой системой.
Если человек попал в ДТП в зоне, где не работает ни одно средство связи, он может записать свое обращение в службу спасения на это устройство, оно автоматически передаст проезжающим мимо автомобилям информацию, и те, доехав до места, где работает связь, передадут ее по назначению.
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Источник: ТАСС
Фото: МЧС России/ТАСС
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