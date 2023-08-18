Сообщать о ДТП можно даже там, где нет сотовой связи

Разработана система оповещения о ДТП с опасными грузами без сотовой связи

Российские ученые из Центра компетенций НТИ «Сенсорика» (при Московском институте электронной техники) разработали устройство, способное передавать сигналы о бедствиях, включая ДТП, из зон, где отсутствует сотовая связь.

Особенно это актуально для перевозчиков опасных грузов. Устройство, установленное в автомобилях, автоматически определяет степень загрязнения окружающей среды.

При аварии устройство самостоятельно анализирует ситуацию и отправляет данные системам проезжающих мимо автомобилей, оснащенных функцией отложенной передачи данных.

Когда такой автомобиль оказывается в зоне ближайшей базовой станции оператора мобильной связи, информация автоматически передается в службу 112.

Даже если водитель потерял сознание, система все равно сможет собрать и передать информацию о критической ситуации.

Водители обычных автомобилей также могут воспользоваться этой системой.

Если человек попал в ДТП в зоне, где не работает ни одно средство связи, он может записать свое обращение в службу спасения на это устройство, оно автоматически передаст проезжающим мимо автомобилям информацию, и те, доехав до места, где работает связь, передадут ее по назначению.

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Источник: ТАСС

Фото: МЧС России/ТАСС

