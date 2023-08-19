Летим в Пхеньян? У россиян появилась новая страна для путешествий

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Россияне смогут летать в Северную Корею из Владивостока. Первый после пандемийных ограничений рейс Пхеньян-Владивосток запланирован на 25 августа. Выполнять его будет северокорейская авиакомпания Air Koryo – на сайте авиаперевозчика уже появились билеты по цене 230 долларов из столицы Северной Кореи во Владивосток.

«Впервые после пандемии авиакомпанией Air Koryo рейсы запланированы на 25, 28 августа 2023 года», - сообщается в Telegram-канале представительства авиакомпании.

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При этом информации о билетах и тарифах на перелет из Владивостока в Пхеньян пока нет.

Для посещения Северной Кореи россиянам необходимо получить визу, но выдают ее только в случае организованного посещения страны в составе тургруппы.

Источник: Интерфакс

Фото: pinterest.com

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