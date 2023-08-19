Летим в Пхеньян? У россиян появилась новая страна для путешествий
Россияне смогут летать в Северную Корею из Владивостока. Первый после пандемийных ограничений рейс Пхеньян-Владивосток запланирован на 25 августа. Выполнять его будет северокорейская авиакомпания Air Koryo – на сайте авиаперевозчика уже появились билеты по цене 230 долларов из столицы Северной Кореи во Владивосток.
«Впервые после пандемии авиакомпанией Air Koryo рейсы запланированы на 25, 28 августа 2023 года», - сообщается в Telegram-канале представительства авиакомпании.
При этом информации о билетах и тарифах на перелет из Владивостока в Пхеньян пока нет.
Для посещения Северной Кореи россиянам необходимо получить визу, но выдают ее только в случае организованного посещения страны в составе тургруппы.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Интерфакс
Фото: pinterest.com
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен