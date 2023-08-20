Что взять в дорогу, чтобы избежать неприятностей?
Эксперты в области путешествий собрали список необходимых в дороге предметов
- Документы и деньги. Вне зависимости от того, куда вы планируете отправиться, важно иметь при себе необходимые документы: паспорт (российский или заграничный), свидетельство о рождении (для детей) и согласие на выезд ребенка, распечатки билетов и брони отеля, водительское удостоверение, полис обязательного медстрахования или медстраховку. Не забудьте также о банковских карточках и наличных деньгах.
- Техника. Не забудьте взять с собой телефон, который будет не только средством связи, но и фотокамерой, развлекательным центром и рабочим инструментом, и зарядное устройство к нему.
- Одежда. Составьте базовый капсульный гардероб, чтобы все вещи сочетались с друг другом. Также не забудьте запасные носки и нижнее белье.
- Гигиена. Возьмите с собой зубные щетки и пасту, расческу, солнцезащитный и увлажняющий кремы, дезодорант, косметику, парфюм и средства от насекомых.
- Лекарства. Если вы принимаете какие-либо лекарства, не забудьте их взять с собой. Также полезно иметь при себе пластыри на случай маленьких травм.
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Некоторые мелочи могут значительно облегчить вашу поездку. Возьмите с собой надувную подушку, маску для сна и беруши, чтобы сделать длительные поездки более комфортными.
Следуя этому чек-листу, вы будете готовы к любому путешествию. Помните, что каждая поездка уникальна, и важно позаботиться о своем комфорте и безопасности в любых условиях.
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
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