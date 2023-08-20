Шестиколесный Toyota Land Cruiser – в нем можно жить

Этот дом на колесах оснащен пневматической подвеской, тремя блокировками дифференциалов и другими интересными штуками

Earthcruiser Australia завершила работу над очень интересным кемпером, превратив Toyota Land Cruiser 79 во внедорожный трехосный дом на колесах. Автомобиль назвали Extreme 330 6x6.

Средняя ось оснащена функцией подруливания и есть система подкачки шин, которая оснащена GPS-датчиком и регулирует давление в шинах, в зависимости от скорости движения.

Дом на колесах можно поднять над землей четырьмя гидравлическими домкратами повышенной мощности. Это позволит путешественникам легко менять колесо.

Два топливных бака вмещают в общей сложности 275 литров, чего должно хватить для поездок в самые глухие места. Снаружи установлены четыре запирающихся ящика для инструментов, есть душ на открытом воздухе, выдвижная варочная панель и холодильник.

Кроме того, Toyota оснащена спутниковым интернетом Starlink, наружными камерами, съемным планшетом на приборной панели.

Жилая зона оснащена поднимающейся крышей с электроприводом. Внутри предусмотрено спальные места для троих, включая место над кабиной. В задней части находится мини-кухня. Также есть кассетный туалет и внутренний душ. Запас воды составляет 275 литров, плюс еще 27 литров технической воды.

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Фото: Earthcruiser Australia