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Шестиколесный Toyota Land Cruiser – в нем можно жить

Этот дом на колесах оснащен пневматической подвеской, тремя блокировками дифференциалов и другими интересными штуками

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Earthcruiser Australia завершила работу над очень интересным кемпером, превратив Toyota Land Cruiser 79 во внедорожный трехосный дом на колесах. Автомобиль назвали Extreme 330 6x6.

Средняя ось оснащена функцией подруливания и есть система подкачки шин, которая оснащена GPS-датчиком и регулирует давление в шинах, в зависимости от скорости движения.

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Дом на колесах можно поднять над землей четырьмя гидравлическими домкратами повышенной мощности. Это позволит путешественникам легко менять колесо.

Два топливных бака вмещают в общей сложности 275 литров, чего должно хватить для поездок в самые глухие места. Снаружи установлены четыре запирающихся ящика для инструментов, есть душ на открытом воздухе, выдвижная варочная панель и холодильник.

Кроме того, Toyota оснащена спутниковым интернетом Starlink, наружными камерами, съемным планшетом на приборной панели.

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Жилая зона оснащена поднимающейся крышей с электроприводом. Внутри предусмотрено спальные места для троих, включая место над кабиной. В задней части находится мини-кухня. Также есть кассетный туалет и внутренний душ. Запас воды составляет 275 литров, плюс еще 27 литров технической воды.

Фото: Earthcruiser Australia

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За РулемКирилл Панов
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