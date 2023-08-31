На строящейся М-12 археологи нашли артефакты 5-го тысячелетия до нашей эры

В ходе строительства трассы М-12 археологи сделали более 370 тысяч ценных находок

Вместе со строителями на объектах «Автодора» работают археологи, ведь недра могут скрывать интересные открытия, и потому, прежде чем взрезать почву новой дорогой или установить в нее опоры моста, требуется внимательно ее изучить. За время строительства трассы М-12 археологи сделали более 370 тысяч находок. И некоторые из них созданы в пятом тысячелетии до нашей эры!

В специальном разделе сайта трассы М-12 о самых древних находках читаем:

«Десять тысяч лет назад русла Оки и Велетьмы (притока Оки) находились почти там же, где и сейчас, но растительный мир был совсем другим. Ледник, покрывающий большую часть Евразии, отступил на север. Вокруг была тайга. У людей, живших тогда в этих местах, не было постоянных домов. Они переходили с одной стоянки на другую, перемещаясь за животными, на которых охотились. Здесь, на берегу Велетьмы, они также ловили рыбу: археологи обнаружили многочисленные остатки костей рыб и животных, следы очагов и орудия из кремня. Примерно через пять тысячелетий (в эпоху неолита) жившие здесь люди научились обжигать глиняные сосуды. Но орудия труда и оружие они по-прежнему изготавливали из камня, рога и кости».

Самые древние находки – это, как правило, фрагменты керамики, каменные орудия труда, кремневые ножи. Но есть и более поздние и целостные находки: средневековые украшения, орудия и предметы быта, а также монеты и другие ценности XVII–XIX веков.

Подробно познакомиться с коллекцией, подаренной М-12, можно в специальном разделе сайта трассы.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Автодор»

Фото: roadm12.ru