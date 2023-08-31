На строящейся М-12 археологи нашли артефакты 5-го тысячелетия до нашей эры
Вместе со строителями на объектах «Автодора» работают археологи, ведь недра могут скрывать интересные открытия, и потому, прежде чем взрезать почву новой дорогой или установить в нее опоры моста, требуется внимательно ее изучить. За время строительства трассы М-12 археологи сделали более 370 тысяч находок. И некоторые из них созданы в пятом тысячелетии до нашей эры!
В специальном разделе сайта трассы М-12 о самых древних находках читаем:
«Десять тысяч лет назад русла Оки и Велетьмы (притока Оки) находились почти там же, где и сейчас, но растительный мир был совсем другим. Ледник, покрывающий большую часть Евразии, отступил на север. Вокруг была тайга. У людей, живших тогда в этих местах, не было постоянных домов. Они переходили с одной стоянки на другую, перемещаясь за животными, на которых охотились. Здесь, на берегу Велетьмы, они также ловили рыбу: археологи обнаружили многочисленные остатки костей рыб и животных, следы очагов и орудия из кремня. Примерно через пять тысячелетий (в эпоху неолита) жившие здесь люди научились обжигать глиняные сосуды. Но орудия труда и оружие они по-прежнему изготавливали из камня, рога и кости».
Самые древние находки – это, как правило, фрагменты керамики, каменные орудия труда, кремневые ножи. Но есть и более поздние и целостные находки: средневековые украшения, орудия и предметы быта, а также монеты и другие ценности XVII–XIX веков.
Подробно познакомиться с коллекцией, подаренной М-12, можно в специальном разделе сайта трассы.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: «Автодор»
Фото: roadm12.ru
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен