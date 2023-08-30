Из Хаммера сделали забавный кемпер

Годится ли электровнедорожник для путешествий? Судите сами

Компания EarthCruiser показала свою версию электрического GMC Hummer для кемпинга. Построенный на базе пикапа, автодом получил кровать, раковину и еще больше аккумуляторов, чтобы энергии хватило на семь дней автономного путешествия.

Автомобиль рассчитан только на двоих. Он оснащен верхом из углеродного волокна, который, поднимаясь, увеличивает внутреннее пространство. Благодаря трехслойной конструкции пассажирам должно быть комфортно в любую погоду.

С опущенной крышей высота автомобиля составляет 229 см, а при поднятой крыше – 297 см. Высота же потолка составляет до 203 см. Высота над кроватью – 89 см.

Машина также оснащена солнечной панелью мощностью 605 Вт и литий-ионными батареями мощностью 6 кВтч, от которых питаются холодильник, морозильная камера, индукционная плита и другие приборы.

Туристы могут помыться под душем на открытом воздухе. Запас воды в резервуаре составляет 51 литр. Это же вода используется для мытья посуды.

Ни вес автомобиля, ни его стоимость пока не называется. Но для клиентов, которые все равно хотят приобрести кемпер, открыт предзаказ с предоплатой в размере 100 долларов. Ожидается, что поставки кемперов клиентам начнутся в 2024 году.

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Фото: EarthCruiser