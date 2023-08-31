#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С 1 сентября проезд через границу можно будет забронировать дистанционноС 1 сентября проезд через границу можно будет забронировать дистанционно
На трех пунктах пропуска через границу с 1...
Volkswagen представил новый PassatVolkswagen представил новый Passat
Стало известно, каким будет последний VW Passat
Подпишись на «За рулем» и участвуй в розыгрыше призов!Подпишись на «За рулем» и участвуй в розыгрыше призов!
Подведены итоги очередного ежемесячного...

Новая Alfa Romeo: максималка 333 км/ч, 3 секунды до 100 км/ч

Alfa Romeo представила возрожденный спорткар 33 Stradale

Красота в каждой детали, даже в цифрах: Alfa Romeo 33 Stradale разгоняется до 100 км/ч ровно за 3 секунды и способна достичь скорости в 333 км/ч. В компании сильно рисковали, берясь за возрождение этого имени, ведь оригинальная 33 Stradale 1967 года являлась дорожной версией гоночного Tipo 33 и была в высшей степени быстрой и красивой машиной.

Но, кажется, все получилось! Пресс-релиз сообщает, что весь запланированный к выпуску ограниченный тираж в 33 автомобиля уже распродан.

Alfa Romeo 33 Stradale
Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale
Alfa Romeo 33 Stradale

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Часть машин имеет бензиновый битурбированный V6, развивающий 620 л.с. Остальные комплектуются гибридной силовой установкой на 750 л.с. – именно эта бензоэлектрическая мощь обеспечивает показатели из первых строчек заметки.

Краткая спецификация Alfa Romeo 33 Stradale 2023

  • Подвеска на двойных поперечных рычагах
  • активные амортизаторы
  • тормозная система brake-by-wire (гидравлики, по проводам)
  • карбон-керамические тормозные диски Brembo

Главные автопремьеры осени-2023 (не только «китайцы»)

Дорожными настройками прототипов на полигоне Fiat в итальянском местечке Балокко будет заниматься гонщик фирменной команды Alfa Romeo в Формуле-1 Валттери Боттас. После чего всю ограниченную партию из 33 машин соберут вручную на фабрике Touring Superleggera.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Alfa Romeo


Alfa Romeo 33 Stradale
Alfa Romeo 33 Stradale
Alfa Romeo 33 Stradale
Alfa Romeo 33 Stradale

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
Поделиться:
Оцените материал:
0