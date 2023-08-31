Новая Alfa Romeo: максималка 333 км/ч, 3 секунды до 100 км/ч

Alfa Romeo представила возрожденный спорткар 33 Stradale

Красота в каждой детали, даже в цифрах: Alfa Romeo 33 Stradale разгоняется до 100 км/ч ровно за 3 секунды и способна достичь скорости в 333 км/ч. В компании сильно рисковали, берясь за возрождение этого имени, ведь оригинальная 33 Stradale 1967 года являлась дорожной версией гоночного Tipo 33 и была в высшей степени быстрой и красивой машиной.

Но, кажется, все получилось! Пресс-релиз сообщает, что весь запланированный к выпуску ограниченный тираж в 33 автомобиля уже распродан.

Alfa Romeo 33 Stradale Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

Часть машин имеет бензиновый битурбированный V6, развивающий 620 л.с. Остальные комплектуются гибридной силовой установкой на 750 л.с. – именно эта бензоэлектрическая мощь обеспечивает показатели из первых строчек заметки.

Краткая спецификация Alfa Romeo 33 Stradale 2023

Подвеска на двойных поперечных рычагах

активные амортизаторы

тормозная система brake-by-wire (гидравлики, по проводам)

карбон-керамические тормозные диски Brembo

Дорожными настройками прототипов на полигоне Fiat в итальянском местечке Балокко будет заниматься гонщик фирменной команды Alfa Romeo в Формуле-1 Валттери Боттас. После чего всю ограниченную партию из 33 машин соберут вручную на фабрике Touring Superleggera.

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Фото: Alfa Romeo



