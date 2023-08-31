Новая Alfa Romeo: максималка 333 км/ч, 3 секунды до 100 км/ч
Красота в каждой детали, даже в цифрах: Alfa Romeo 33 Stradale разгоняется до 100 км/ч ровно за 3 секунды и способна достичь скорости в 333 км/ч. В компании сильно рисковали, берясь за возрождение этого имени, ведь оригинальная 33 Stradale 1967 года являлась дорожной версией гоночного Tipo 33 и была в высшей степени быстрой и красивой машиной.
Но, кажется, все получилось! Пресс-релиз сообщает, что весь запланированный к выпуску ограниченный тираж в 33 автомобиля уже распродан.
Часть машин имеет бензиновый битурбированный V6, развивающий 620 л.с. Остальные комплектуются гибридной силовой установкой на 750 л.с. – именно эта бензоэлектрическая мощь обеспечивает показатели из первых строчек заметки.
Краткая спецификация Alfa Romeo 33 Stradale 2023
- Подвеска на двойных поперечных рычагах
- активные амортизаторы
- тормозная система brake-by-wire (гидравлики, по проводам)
- карбон-керамические тормозные диски Brembo
Дорожными настройками прототипов на полигоне Fiat в итальянском местечке Балокко будет заниматься гонщик фирменной команды Alfa Romeo в Формуле-1 Валттери Боттас. После чего всю ограниченную партию из 33 машин соберут вручную на фабрике Touring Superleggera.
- «За рулем» можно читать в Viber
Фото: Alfa Romeo
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен