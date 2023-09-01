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Власти начинают активнее развивать придорожный сервис для автотуристовВласти начинают активнее развивать придорожный сервис для автотуристов
Минэкономразвития разработало концепцию...

Власти начинают активнее развивать придорожный сервис для автотуристов

Минэкономразвития разработало концепцию придорожного сервиса для развития автотуризма в России.

Ожидается, что с принятием нового документа вырастет число поездок на Дальний Восток, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, а маршруты по Москве и городам Золотого кольца станут еще популярнее.

По данным Минэкономразвития, предполагается модернизация парка автобусов и круизных и речных судов, причальной и железнодорожной инфраструктуры, а также увеличение парка самолетов.

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Сергей Лобарев, президент Ассоциации автомототуризма и караванинга:

«Туристам важны безопасность и комфорт на дороге, возможность остановиться и передохнуть, заправить автомобиль топливом. Мы должны помнить, для чего автотурист едет в путешествие. Он едет на туристические объекты и в места притяжения, к которым, порой, не получается подъехать! Риск создания аварийной ситуации, отсутствие условий для пребывания лиц с инвалидностью... Главное, за фасадом асфальта и придорожного сервиса не забыть о людях, и их потребностях».

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Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на развитие туризма в России государство будет ежегодно выделять не менее 48 млрд рублей.

Сегодня туризм в России формирует 2,6% ВВП страны и по этому показателю находится на одном месте с сектором образования или металлургии. Но для туризма необходимо увеличить этот показатель до 4-5% ВВП.

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Источник: Ассоциация автомототуризма и караванинга

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Фото:За Рулем«За рулем»
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