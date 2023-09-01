Власти начинают активнее развивать придорожный сервис для автотуристов

Минэкономразвития разработало концепцию придорожного сервиса для развития автотуризма в России.

Ожидается, что с принятием нового документа вырастет число поездок на Дальний Восток, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, а маршруты по Москве и городам Золотого кольца станут еще популярнее.

По данным Минэкономразвития, предполагается модернизация парка автобусов и круизных и речных судов, причальной и железнодорожной инфраструктуры, а также увеличение парка самолетов.

Сергей Лобарев, президент Ассоциации автомототуризма и караванинга:

«Туристам важны безопасность и комфорт на дороге, возможность остановиться и передохнуть, заправить автомобиль топливом. Мы должны помнить, для чего автотурист едет в путешествие. Он едет на туристические объекты и в места притяжения, к которым, порой, не получается подъехать! Риск создания аварийной ситуации, отсутствие условий для пребывания лиц с инвалидностью... Главное, за фасадом асфальта и придорожного сервиса не забыть о людях, и их потребностях».

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что на развитие туризма в России государство будет ежегодно выделять не менее 48 млрд рублей.

Сегодня туризм в России формирует 2,6% ВВП страны и по этому показателю находится на одном месте с сектором образования или металлургии. Но для туризма необходимо увеличить этот показатель до 4-5% ВВП.

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Источник: Ассоциация автомототуризма и караванинга