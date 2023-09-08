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Микроавтобус Соболь NN стал доступен – что есть в базовой комплектации?

ГАЗ запустил продажи микроавтобуса Соболь NN

Модификация «пассажирский микроавтобус» теперь доступна к заказу для Соболя NN – модели, ставшей победителем Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили в номинации Легковые коммерческие автомобили (LCV).

Габаритная длина машины составляет 5110 мм при колесной базе 3005 мм. Радиус разворота – 5,4 м. Под капотом – турбодизель 2.5 мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКП, момент от которой передается на задние колеса. Будет и полноприводная версия, но это отдельная история.

Микроавтобус Соболь NN
Микроавтобус Соболь NN

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Базовая комплектация микроавтобуса Соболь NN

  • мультимедиа с экраном 9”
  • подогрев водительского сиденья
  • обогревы зеркал и лобового стекла
  • предпусковой подогреватель
  • кондиционер
  • парктроники
  • камера заднего вида
  • ABS и EBD
  • круиз-контроль
  • автоматическая подножка с подсветкой
  • «и многое другое», сообщает пресс-релиз

Водительское сиденье – подрессоренное с регулировками по 18 направлениям. В салоне три ряда сидений; пассажирских мест – шесть. На них регулируется спинка, высота подлокотников и подголовников. Кроме того, сиденья имеют возможности трансформации. Сложив второй и третий ряд, можно получить большое спальное место, а третий ряд можно двигать, регулируя объем багажного отсека.

Микроавтобус Соболь NN
Микроавтобус Соболь NN
Микроавтобус Соболь NN
Микроавтобус Соболь NN

И да, машину уже можно купить, но цены сообщают только по запросу – прямо как для только что стартовавшего Валдая 8… Однако на классифайдах уже можно найти объявления от дилеров: микроавтобус Соболь NN оценивается минимум в 3,8 млн. рублей.

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Фото: ГК «Современные транспортные технологии»

Микроавтобус Соболь NN
Микроавтобус Соболь NN
Микроавтобус Соболь NN
Микроавтобус Соболь NN
Микроавтобус Соболь NN

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 48627
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)

— Хороший автомобиль, советую брать.
ГАЗ Соболь  2016
/ срок владения: 3 - 5 лет

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. – меняю масло, 20-25 тыс – топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по расходу на полном приводе у меня выходит в среднем 9 литров на скорости 80 км/ч по трассе. По городу выходит чуть больше.

+5