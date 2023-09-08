Микроавтобус Соболь NN стал доступен – что есть в базовой комплектации?

ГАЗ запустил продажи микроавтобуса Соболь NN

Модификация «пассажирский микроавтобус» теперь доступна к заказу для Соболя NN – модели, ставшей победителем Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили в номинации Легковые коммерческие автомобили (LCV).

Габаритная длина машины составляет 5110 мм при колесной базе 3005 мм. Радиус разворота – 5,4 м. Под капотом – турбодизель 2.5 мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКП, момент от которой передается на задние колеса. Будет и полноприводная версия, но это отдельная история.

Микроавтобус Соболь NN

Базовая комплектация микроавтобуса Соболь NN

мультимедиа с экраном 9”

подогрев водительского сиденья

обогревы зеркал и лобового стекла

предпусковой подогреватель

кондиционер

парктроники

камера заднего вида

ABS и EBD

круиз-контроль

автоматическая подножка с подсветкой

«и многое другое», сообщает пресс-релиз

Водительское сиденье – подрессоренное с регулировками по 18 направлениям. В салоне три ряда сидений; пассажирских мест – шесть. На них регулируется спинка, высота подлокотников и подголовников. Кроме того, сиденья имеют возможности трансформации. Сложив второй и третий ряд, можно получить большое спальное место, а третий ряд можно двигать, регулируя объем багажного отсека.

Микроавтобус Соболь NN Микроавтобус Соболь NN

Микроавтобус Соболь NN Микроавтобус Соболь NN

И да, машину уже можно купить, но цены сообщают только по запросу – прямо как для только что стартовавшего Валдая 8… Однако на классифайдах уже можно найти объявления от дилеров: микроавтобус Соболь NN оценивается минимум в 3,8 млн. рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Генеральный спонсор церемонии награждения Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили – компания ВТБ-лизинг.

Фото: ГК «Современные транспортные технологии»