Микроавтобус Соболь NN стал доступен – что есть в базовой комплектации?
Модификация «пассажирский микроавтобус» теперь доступна к заказу для Соболя NN – модели, ставшей победителем Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили в номинации Легковые коммерческие автомобили (LCV).
Габаритная длина машины составляет 5110 мм при колесной базе 3005 мм. Радиус разворота – 5,4 м. Под капотом – турбодизель 2.5 мощностью 150 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой МКП, момент от которой передается на задние колеса. Будет и полноприводная версия, но это отдельная история.
Базовая комплектация микроавтобуса Соболь NN
- мультимедиа с экраном 9”
- подогрев водительского сиденья
- обогревы зеркал и лобового стекла
- предпусковой подогреватель
- кондиционер
- парктроники
- камера заднего вида
- ABS и EBD
- круиз-контроль
- автоматическая подножка с подсветкой
- «и многое другое», сообщает пресс-релиз
Водительское сиденье – подрессоренное с регулировками по 18 направлениям. В салоне три ряда сидений; пассажирских мест – шесть. На них регулируется спинка, высота подлокотников и подголовников. Кроме того, сиденья имеют возможности трансформации. Сложив второй и третий ряд, можно получить большое спальное место, а третий ряд можно двигать, регулируя объем багажного отсека.
И да, машину уже можно купить, но цены сообщают только по запросу – прямо как для только что стартовавшего Валдая 8… Однако на классифайдах уже можно найти объявления от дилеров: микроавтобус Соболь NN оценивается минимум в 3,8 млн. рублей.
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Генеральный спонсор церемонии награждения Гран-при «За рулем» – Коммерческие автомобили – компания ВТБ-лизинг.
Фото: ГК «Современные транспортные технологии»
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)
Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. – меняю масло, 20-25 тыс – топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по расходу на полном приводе у меня выходит в среднем 9 литров на скорости 80 км/ч по трассе. По городу выходит чуть больше.