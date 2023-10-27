Перенастроенная подвеска и измененный дизайн — в Корее показали обновленный Kia K5

В Корее дилеры начали прием предзаказов на Kia K5 по цене менее 2 млн рублей

Kia анонсировала продажи в Южной Корее на рестайлинговый седан K5, местные дилеры уже открыли прием предварительных заказов.

Автомобиль украшают новые фары еще более причудливой формы, их интегрировали в бампер. Задние фонари тоже новые, у модели иной бампер, изменен дизайн дисков, в палитре цветов кузова появились два новых оттенка. Также представлена версия Black Fit в черном декоре и с оригинальными колесами. Особенность исполнения Black Fit – черная обивка и черный потолок из замши.

Kia K5

Kia K5 Kia K5

В длину Kia K5 в корейской спецификации составляет 4905 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1445 мм, колесная база – 2850 мм. В салоне под одним стеклом помещены виртуальная приборная панель и мультимедийная система, дисплей каждой составляет в диагонали 12,3 дюйма, ПО обновляется «по воздуху». Дефлекторы обдува перед передним пассажиром спрятаны в единую плашку, новый блок климат-контроля, есть место для беспроводной зарядки. В качестве новинки – система аутентификации по отпечатку пальца, и представители Kia рассказали об улучшенной шумоизоляции.

Кроме того, доработана подвеска Kia K5 для обеспечения повышенного комфорта при езде за счет более эффективного поглощения вибраций и ударов дорожного покрытия. Маневренность вождения при этом сохранилась. Что касается моторов, то в Корее предложен бензиновый атмосферник объемом 2,0 л мощностью 160 л.с. и турбо-«четверка» 1.6 T-GDI мощностью на 180 л.с. Можно по желанию установить на K5 газовый двигатель объемом 2,0 LPI на 146 л.с. или гибрид HEV, но без возможности подзарядки от электросети. Мотор в этом случае будет объемом 2,0 л на 152 л.с.

Модели с двигателями объемом 2,0 л комплектуются 6АКП, у Kia K5 с 1.6 T-GDI – восьмиступенчатый автомат. Для корейских покупателей седан исключительно переднеприводный. Цена рестайлингового Kia K5 начинается от 27 840 000 вон (примерно 1,938 млн рублей по актуальному курсу). В другие страны обновленный седан поступит немного позже, в России если он и будет продаваться, то только по параллельному импорту.

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Источник: Kolesa.ru

Фото: Kia