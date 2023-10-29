Новый российский электрогрузовик сделают доступным
Электрогрузовик EVM PRO основан на шасси отечественного УАЗ «Профи». Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» уже начала подготовку к более глубокой локализации производства, включая монтаж и отладку оборудования в электротехническом цеху.
Благодаря повышению уровня локализации стоимость аккумуляторных EVM PRO снизится до уровня бензиновых аналогов. В настоящее время стоимость таких грузовиков составляет 4 800 000 рублей.
Также стоимость возможно снизить с помощью госсубсидии в размере 950 000 рублей. Однако, при наличии собственных зарядных станций, эта цена может считаться конкурентоспособной.
Электрогрузовик оснащен электродвигателем мощностью 85 кВт (116 л. с.) и литий-железо-фосфатной батареей. Грузоподъемность составляет одну тонну, а полная масса грузовика - 3,5 тонны. Запас хода до 300 км. Благодаря быстрой зарядке, процесс занимает всего около двух часов.
Источник: Автоновости дня
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Отзывы о УАЗ Профи (636)
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.