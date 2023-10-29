Новый российский электрогрузовик сделают доступным

Локализация позволила снизить цену EVM PRO до уровня бензиновых аналогов

Электрогрузовик EVM PRO основан на шасси отечественного УАЗ «Профи». Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» уже начала подготовку к более глубокой локализации производства, включая монтаж и отладку оборудования в электротехническом цеху.

EVM PRO

Благодаря повышению уровня локализации стоимость аккумуляторных EVM PRO снизится до уровня бензиновых аналогов. В настоящее время стоимость таких грузовиков составляет 4 800 000 рублей.

Также стоимость возможно снизить с помощью госсубсидии в размере 950 000 рублей. Однако, при наличии собственных зарядных станций, эта цена может считаться конкурентоспособной.

Электрогрузовик оснащен электродвигателем мощностью 85 кВт (116 л. с.) и литий-железо-фосфатной батареей. Грузоподъемность составляет одну тонну, а полная масса грузовика - 3,5 тонны. Запас хода до 300 км. Благодаря быстрой зарядке, процесс занимает всего около двух часов.

Источник: Автоновости дня