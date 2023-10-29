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Новый российский электрогрузовик сделают доступным

Локализация позволила снизить цену EVM PRO до уровня бензиновых аналогов

Электрогрузовик EVM PRO основан на шасси отечественного УАЗ «Профи». Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» уже начала подготовку к более глубокой локализации производства, включая монтаж и отладку оборудования в электротехническом цеху.

EVM PRO
EVM PRO

Благодаря повышению уровня локализации стоимость аккумуляторных EVM PRO снизится до уровня бензиновых аналогов. В настоящее время стоимость таких грузовиков составляет 4 800 000 рублей.

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Также стоимость возможно снизить с помощью госсубсидии в размере 950 000 рублей. Однако, при наличии собственных зарядных станций, эта цена может считаться конкурентоспособной.

Электрогрузовик оснащен электродвигателем мощностью 85 кВт (116 л. с.) и литий-железо-фосфатной батареей. Грузоподъемность составляет одну тонну, а полная масса грузовика - 3,5 тонны. Запас хода до 300 км. Благодаря быстрой зарядке, процесс занимает всего около двух часов.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.

+2