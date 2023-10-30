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Новейший Zeekr с разгоном до «сотни» за 2 секунды уже продают в РФ

Начались продажи Zeekr 001 FR в России по цене от 12 млн рублей

Zeekr, один из самых востребованных в России брендов электромобилей, выпустил заряженную версию модели Zeekr 001 – новинка с названием Zeekr 001 FR официально запущена в продажу. Совокупная мощность электромоторов составляет 1247 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 2,07 секунды.

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Максималка ограничена на 280 км/ч. Под стать динамике и тормоза: 10-поршневые суппорты, карбон-керамические тормозные диски Brembo. Из особенностей: за счет реверсивного вращения колес машина умеет разворачиваться на месте.

Еще с начала сентября в рамках предзаказа на такую машину можно было внести депозит, и в Zeekr заявили, что первая партия машин разошлась по предзаказам за 15 секунд. В месяц планируют выпускать 99 экземпляров Zeekr 001 FR.

Zeekr 001 FR
Zeekr 001 FR

В России Zeekr, являющийся суббрендом Geely, официально не представлен, но это не мешает привозить машины независимым продавцам, а клиентам – вносить предоплату. Так, одна компания из Кирова уже приняла депозит от шести клиентов, а еще один автомобиль планируется приобрести в качестве демонстрационного, сообщает источник.

Кроме того, заказы на Zeekr 001 FR принимают еще несколько поставщиков из Москвы, Краснодара, Челябинска и Благовещенска. Цены на Zeekr 001 FR в России варьируются в диапазоне 12,1–15,9 млн рублей, один из импортеров выставил валютный прайс – 165 тысяч долларов.

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Источник: Автопоток, ixbt.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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