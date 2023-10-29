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Россиянам на заметку: две новинки от Toyota и Subaru отлично подготовлены к зиме

Новые электрокроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra хорошо заряжаются в мороз

Модели получили ряд улучшений, направленных на повышение их эффективности и безопасности в зимних условиях.

Subaru Solterra 2024
Subaru Solterra 2024

Одним из ключевых обновлений является улучшенная возможность быстрой зарядки в условиях низких температур. Аккумуляторная батарея сохраняет свою ёмкость даже при температуре -10°C, что позволяет сократить время зарядки до 30% при использовании зарядного устройства мощностью 90 кВт.

Интерьер Subaru Solterra 2024
Интерьер Subaru Solterra 2024
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Toyota bZ4X 2024 года получил ряд новых функций в стандартной комплектации включая 18-дюймовые колёса, светодиодные фары с четырьмя лучами и 12,3-дюймовый дисплей.

Subaru Solterra 2024 года получила новую систему помощи при пробках и при смене полосы движения.

Subaru Solterra 2024
Toyota bZ4X

Обе модели доступны с одним или двумя электродвигателями мощностью 201 л. с. и 215 л. с. соответственно.

В Японии стоимость Toyota bZ4X варьируется от 36 690 до 43 360 долларов. Стоимость Subaru Solterra составляет от 38 020 до 47 691 доллара.

Источник: Carscoops

Фото: Subaru, Toyota

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