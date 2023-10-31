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Nissan хочет продавать дешевый спортивный автомобиль

У Nissan появится бюджетник со спортивным характером

Nissan планирует выпустить новый электромобиль, который будет стоить дешевле, чем существующие модели компании. Об этом заявил глава Nissan Макото Учида в интервью газете Nikkei.

«Мы хотим предложить электрокары по доступным ценам, – сказал Учида. – Мы планируем выпустить новый электромобиль, который будет стоить меньше 2 миллионов иен».

То есть, новинка должна стоить менее 1,25 млн рублей.

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Новый автомобиль будет построен на платформе Renault CMF-EV, которая также используется в Nissan Ariya и Renault Megane E-Tech Electric. Это позволит снизить затраты на производство.

Учитывая, что Nissan Ariya стоит в Японии от 4,5 миллионов иен (около 2,8 млн рублей), новый автомобиль будет гораздо дешевле.

«Мы хотим, чтобы электромобили были доступны для большего числа людей, – говорит Учида. – Мы думаем, что новый автомобиль может стать популярным в Японии и в других странах».

Nissan планирует начать производство нового электромобиля в 2024 году.

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Вероятные преимущества бюджетного электромобиля Nissan:

  • Доступная цена
  • Простота эксплуатации
  • Низкая стоимость владения

Вероятные недостатки бюджетного электромобиля Nissan:

  • Возможно, более скромные характеристики, чем у более дорогих моделей
  • Возможно, меньше возможностей для персонализации

Так или иначе, автомобиль может помочь Nissan привлечь новых клиентов и увеличить свою долю на рынка электромобилей.

Фото: Nissan

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За РулемКирилл Панов
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