Honda запихнула в багажник кроссовера несколько гимнасток
Honda продемонстрировала практичность своих новых электромобилей e:NP2 и e:NS2: в багажники машин поместилось шесть гимнасток.
Этим видео Honda решила показать, что ее новые электромобили являются не только стильными и современными, но и практичными. Багажник автомобиля достаточно большой, чтобы вместить шестерых взрослых людей. Это делает их идеальными для семей, которые любят путешествовать или заниматься активными видами спорта.
e:NP2 и e:NS2 – это первые электромобили Honda, построенные на новой платформе e:N.
e:NP2 будет представлен в Китае в 2024 году. Электромобиль e:NS2 будет представлен в Европе и Северной Америке в 2025 году.
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Фото: Weibo.com
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