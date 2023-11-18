Honda запихнула в багажник кроссовера несколько гимнасток

Honda доказала практичность своих новых автомобилей странным способом

Honda продемонстрировала практичность своих новых электромобилей e:NP2 и e:NS2: в багажники машин поместилось шесть гимнасток.

Шесть гимнасток в багажнике Honda e:NP2

Этим видео Honda решила показать, что ее новые электромобили являются не только стильными и современными, но и практичными. Багажник автомобиля достаточно большой, чтобы вместить шестерых взрослых людей. Это делает их идеальными для семей, которые любят путешествовать или заниматься активными видами спорта.

e:NP2 и e:NS2 – это первые электромобили Honda, построенные на новой платформе e:N.

e:NP2 будет представлен в Китае в 2024 году. Электромобиль e:NS2 будет представлен в Европе и Северной Америке в 2025 году.

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Фото: Weibo.com