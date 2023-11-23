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В России появится еще одна автомобильная марка

C 2024 года электрогрузовик Wolv FC25 будет продаваться в России под брендом Nemo

Нижегородская компания New Energy Motors объявила о рестайлинге компактного развозного электрогрузовика китайского происхождения Wolv FC25. Нижегородцы занимаются дистрибуцией машин в РФ, «За рулем» проводил тест-драйв такого грузовика. Теперь же модель подвергнется довольно существенному обновлению.

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Производитель сообщает, что с 2024 года в комплектацию будут входить светодиодные фары и ходовые огни, а на кабине появится логотип «Nemo» – именно под этой маркой обновленные грузовики будут продаваться в России.

Обновленный FC25 с 2024 года будет продаваться под маркой Nemo
Обновленный FC25 с 2024 года будет продаваться под маркой Nemo

Независимый источник добавляет, что есть и еще одно отличие, куда более весомое: мелкосерийная каркасно-панельная кабина с внешними панелями из композита будет заменена на полноценную цельнометаллическую сварную.

Источник: New Energy Motors, Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
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