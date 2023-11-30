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По этой причине нужно выбирать электромобиль Tesla Model 3, а не Cybertruck

Эксперты: электрокары на 79% менее надежны, чем машины с ДВС

Электромобили менее надежны в сравнении с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В процентном соотношении проблемность электрокаров в ходе их эксплуатации на 79% выше, чем у машин с бензиновым двигателем. К такому выводу в ходе исследования пришли эксперты ресурса Consumer Reports, специализирующегося на обзорах и сравнительных тестах.

«Данные, собранные Consumer Reports от владельцев более 330 000 автомобилей с 2000 по 2024 модельные годы, показывают, что электромобили в среднем на 79% менее надежны, чем автомобили с ДВС, несмотря на меньшее количество движущихся частей и более простую конструкцию силового агрегата», — говорится в исследовании.
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Ситуация с плагин-гибридами обстоит еще хуже в плане надежности: их показатель проблемности на 146% превышает показатели авто с бензиновым двигателем. При этом результаты традиционных гибридов лучше: их уровень проблемности оценивается в 26% в сравнении с машинами с ДВС.

По мнению специалистов Consumer Reports, внедрение новых технологий в ходе разработок электромобилей оборачивается проблемами на первых этапах эксплуатации этого вида транспорта. Понадобится определенное время, чтобы их надежность повысилась, подчеркивают специалисты.

«Чем дольше автомобиль или технология находится в производстве, тем больше ошибок устраняется», — констатировал старший директор CR по автотестированию Джейк Фишер.

При выборе Tesla он посоветовал обратить внимание на Model 3, а не Cybertruck, поскольку первая выпускается уже длительное время, а значит, если и были какие-то недостатки в начале производства, то сейчас их устранили. В настоящее время Cybertruck оценивается как совершенно новый автомобиль, у которого, возможно, будет «много проблем роста» после того, как он поступит на рынок.

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Источник: carsweek.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
Фото:За РулемDepositphotos
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Автопилот суперский, управляется отлично

Недостатки:

У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.

Комментарий:

Себе всё равно возьму, но в лизинг.

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