Hyundai создал революционную технологию привода в электромобилях
Технология позволяет уменьшить размер электродвигателя. Это происходит за счет того, что редуктор, который обычно занимает много места, располагается внутри колеса. Размер колеса может достигать 25 дюймов.
Благодаря Uni Wheel Hyundai может использовать один небольшой двигатель на колесо вместо того, чтобы полагаться на большой привод для всей оси. Это позволяет освободить больше места в салоне автомобиля, а также улучшить его управляемость и безопасность.
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Также при использовании шестерен, которые располагаются внутри колеса, мощность двигателя передается на колесо с достаточным крутящим моментом для перемещения автомобиля.
Индивидуальная активация каждого колеса позволяет автомобилю более точно маневрировать и избегать заносов.
Точные даты запуска в производство пока не известны, однако компания уже подала заявку на патенты на ключевых рынках - в Европе, Корее и в США.
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Источник: Carscoops
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