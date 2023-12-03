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Hyundai создал революционную технологию привода в электромобилях

Uni Wheel перемещает редуктор в ступицу колеса, уменьшая размер двигателя

Технология позволяет уменьшить размер электродвигателя. Это происходит за счет того, что редуктор, который обычно занимает много места, располагается внутри колеса. Размер колеса может достигать 25 дюймов.

Благодаря Uni Wheel Hyundai может использовать один небольшой двигатель на колесо вместо того, чтобы полагаться на большой привод для всей оси. Это позволяет освободить больше места в салоне автомобиля, а также улучшить его управляемость и безопасность.

Hyundai Uni Wheel
Hyundai Uni Wheel
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Также при использовании шестерен, которые располагаются внутри колеса, мощность двигателя передается на колесо с достаточным крутящим моментом для перемещения автомобиля.

Индивидуальная активация каждого колеса позволяет автомобилю более точно маневрировать и избегать заносов.

Hyundai Uni Wheel
Hyundai Uni Wheel

Точные даты запуска в производство пока не известны, однако компания уже подала заявку на патенты на ключевых рынках - в Европе, Корее и в США.

Источник: Carscoops

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемHyundai
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Фото:За РулемHyundai
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