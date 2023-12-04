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Шины не по сезону: ГИБДД начала останавливать водителей (видео)

С декабря действует правило о зимних шинах – ГИБДД уже проверяет выполнение

Как «За рулем» сообщал ранее, с 1 декабря Правилами предусматривается обязательная сезонная эксплуатация зимних шин для легковых автомобилей. За невыполнение этого требования предусматривается штраф в 500 рублей, однако в ГИБДД разъяснили, что наказывать пока никого не собираются.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Вместо этого сотрудники региональных подразделений Госавтоинспекции взялись за разъяснительную работу, и теперь этому есть официальное видеоподтверждение.

Пресс-центр МВД России опубликовал видеоролик, в котором инспекторы предупреждают водителей о необходимости сезонной смены шин. Некоторые из работников ГИБДД также советуют автовладельцам поговорить на эту тему с друзьями и знакомыми.

Судя по видео, абсолютное большинство владельцев уже сменили покрышки. С другой стороны, многое тут зависит от региона: как ранее замечал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, в южных регионах России подобный контроль не требуется.

Источник: МВД Медиа

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
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