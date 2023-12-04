Шины не по сезону: ГИБДД начала останавливать водителей (видео)
Как «За рулем» сообщал ранее, с 1 декабря Правилами предусматривается обязательная сезонная эксплуатация зимних шин для легковых автомобилей. За невыполнение этого требования предусматривается штраф в 500 рублей, однако в ГИБДД разъяснили, что наказывать пока никого не собираются.
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Вместо этого сотрудники региональных подразделений Госавтоинспекции взялись за разъяснительную работу, и теперь этому есть официальное видеоподтверждение.
Пресс-центр МВД России опубликовал видеоролик, в котором инспекторы предупреждают водителей о необходимости сезонной смены шин. Некоторые из работников ГИБДД также советуют автовладельцам поговорить на эту тему с друзьями и знакомыми.
Судя по видео, абсолютное большинство владельцев уже сменили покрышки. С другой стороны, многое тут зависит от региона: как ранее замечал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, в южных регионах России подобный контроль не требуется.
Источник: МВД Медиа
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