Никого не накажут: сотрудники ДПС укажут водителям на последствия езды на летней резине

В МВД РФ разъяснили водителям, кого накажут за езду на летней резине зимой

Согласно статье 12.5 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, с 1 декабря 2023 года инспекторы ГИБДД могут выписать штраф водителям, которые используют на автомобилях резину не по сезону.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк разместила в своем Telegram-канале видеообращение начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова, в котором он разъяснил все нюансы.

По словам Черникова, нет речи о наказании всех подряд, сотрудники Госавтоинспекции прежде всего будут проводить разъяснительную работу с водителями, и предупредят их о риске штрафа.

«Наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить его для безопасного передвижения в зимний период. Также подчеркну, что по многим регионам у нас вообще зимней скользкости и выпадания снега нет, и там в контроле вообще нет необходимости», — уточнил начальник ведомства.

Черников обратился к автомобилистам с призывом готовить свое транспортное средство именно к тем условиям, которые соответствуют сезону в конкретное время. Отвечая на вопрос о том, будут ли эвакуировать машины на штрафстоянки, и может ли водитель продолжить движение после того, как его предупредят о штрафе за летнюю резину, Черников заверил, что при такой технической неисправности — шины не по сезону, транспортное средство не задерживается и не эвакуируется.

«Но соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать. Он должен двигаться в безопасности – это самое главное», — констатировал Черников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что сотрудники полиции «нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу». В частности, инспекторы ДПС предупредят автовладельцев о необходимости установки соответствующих сезону шин.

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Источник: https://t.me/IrinaVolk