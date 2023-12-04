Toyota вошла в топ-5 лидеров рынка Европы

Toyota намерена обогнать конкурентов на рынке электрокаров, запустив 6 новинок

Компания Toyota накануне анонсировала увеличение линейки аккумуляторных электромобилей в Европе до шести моделей к 2026 году. В планах компании охватить более 20% европейского рынка электрокаров.

В частности, Toyota намерена к 2026 году продавать каждый год в Европе более 250 тыс. аккумуляторных электромобилей. Бренд всерьез задумал увеличить свое присутствие в этом сегменте рынка на фоне успехов конкурентов.

Так, продажи двух новых моделей Toyota запустит на европейском рынке в ближайшие годы. Одной из новинок является небольшой внедорожник с аккумуляторным питанием, продажи которого стартуют на рынке Европы уже в 2024 году. Выход другой новинки — спортивного кроссовера – запланирован на 2025 год.

В планах Toyota реализовать к 2026 году 1,5 млн автомобилей с аккумуляторным питанием. Стоит отметить, что согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи полностью электрических автомобилей в Европе за первые 10 месяцев текущего года выросли более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. По величине общей доли автомобильного рынка в Европе Toyota вошла в топ-5, заняв пятое место.

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Источник: tarantas.news