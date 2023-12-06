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Новое отделение Gazoo Racing разработает водородные ДВС и авто на топливных элементах

Toyota нашла решение сохранности спорткаров с ДВС, благодаря водороду

Наличие необходимой инфраструктуры было бы идеальным решением для спорткара Toyota GR, в этом случае у водителей не было бы проблем с заправкой водородного двигателя. Такого мнения придерживаются в компании Toyota.

Производитель убежден, что для автопромышленности крайне важны технологии снижения выбросов при создании автомобилей на водородных ДВС. Компания хочет сохранить спортивные автомобили с водородными двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Toyota GR
Toyota GR
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По мнению японского автопроизводителя, эта технология будет способствовать сохранению спорткаров с ДВС на фоне увеличивающегося присутствия электрокаров. При этом в Toyota подчеркивают, что задача полной электрификации не является приоритетной для суббренда.

Для новой технологии необходим доступ к заправочным станциям, поэтому спортивное подразделение Gazoo Racing получит в свое распоряжение завод в Европе по производству водорода. Перед новым подразделением Toyota Motor Europe стоит задача ускорить коммерциализацию водородных технологий и систем.

В планах производителя, сделать континент одним из крупнейших рынков водорода в мире, благодаря инвестициям государства и востребованности к таким автомобиля у потребителей.

«Эта технология будет полезна для тяжелых транспортных средств, таких как грузовики, автобусы, морские перевозки, а также спортивных автомобилей», — отмечают в компании.

Кроме водородных двигателей внутреннего сгорания Gazoo Racing займется разработкой электромобиля, гибридов и автомобиля на топливных элементах. В части разработок автомобилей с водородными двигателями наметился прогресс, такая технология уже привела GR Corolla к финишу в 24-часовой гонке ENEOS Super Taikyu Series в текущем году.

Источник: carsweek.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемToyota
Фото:За РулемToyota
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