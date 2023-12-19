Футуристичный седан Galaxy E8 выходит на рынок

В Китае анонсировали прием предзаказов на мощный Geely Galaxy E8

На китайском рынке стартовали продажи нового флагманского седана Geely Galaxy E8. Этот электромобиль призван стать конкурентом немецкой модели Audi A6.

Galaxy E8 оснащен электромотором мощностью 272 л.с., суммарная отдача у двухмоторной полноприводной версии — 646 л.с. Габариты автомобиля 5010х1920х1465 мм, колесная база — 2925 мм. Максимальная скорость ограничена отметкой в 190 км/ч.

Geely Galaxy E8

Geely Galaxy E8 Geely Galaxy E8

В салоне красуется большой экран диагональю 45 дюймов, причем с его помощью можно не только мониторить информацию о предстоящей поездке, но и управлять климат-контролем, а также настраивать навигацию и даже играть.

Стоимость автомобиля на рынке Китая стартует от 188 тысяч юаней (порядка 2,4 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации). Дилерам начнут отгружать новые автомобили уже в январе 2024 года.

Geely Galaxy позиционируется как независимый бренд со своей сетью дилерских центров и обширной модельной линейкой, планируется, что к 2025 году количество моделей достигнет семи.

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Источник: carnewschina