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Открыт предзаказ на новый белорусский автомобиль – UNIMO

Белорусский автомобиль UNIMO уже доступен к предзаказу по цене от 20 тысяч долларов

Белорусская дизайн-студия UNIMO – та самая, что недавно презентовала облик и интерьер нового тягача МАЗ – объявила о начале приема предзаказов на автомобиль собственной разработки. Отметим, что разработана машина была еще в 2018 году и изначально позиционировалась как автомобиль для людей с ограниченными возможностями. Но уже тогда имелась в виду и более широкая аудитория.

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Стремление помочь людям с инвалидностью привело нас к созданию многофункционального автомобиля для всех, говорилось в проморолике трехлетней давности.

С тех пор автомобиль доработали, новая версия называется UNIMO 2.0:

Известно, что в продажу поступят две модификации, одна из которых будет бензиновой с ценой в 20 тысяч долларов, а вторая – электромобилем, стоящим 25 тысяч долларов. Авансовый платеж при оформлении предзаказа компания не требует.

UNIMO
UNIMO

Изюминка автомобиля в том, что в салон можно заехать прямо на инвалидной коляске – через задний пандус. После этого коляска фиксируется и становится местом водителям.

UNIMO
UNIMO

Российский источник, обративший внимание на старт предзаказов, задает важный вопрос: сможет ли UNIMO пройти краш-тест, предусмотренный сертификацией по ТР ТС 018/2011? Для сертификации нужно будет поставить обычные зеркала вместо видеокамер, не прописанных в Техрегламенте.

UNIMO
UNIMO

Отмечается также, что машина не попадает под категорию тяжелых квадрициклов, не требующих водительских прав (L7), потому что заявленная мощность двигателя превышает 15 кВт.

Источник: UNIMO, Автопоток, Вячеслав Каулье

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
11.01.2024
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