Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota HiAce by B-Dash
21 января
Сумасшедший тюнинг японского минивэна с «лицом» Land Cruiser 300
На токийском автосалоне показали эпатажный...
Jeep Wrangler
21 января
Самый прожорливый «Джип» снимают с производства
Компания Jeep объявила о прекращении...
Авторынок в 2024 году – на что могут рассчитывать покупатели
21 января
Авторынок в 2024 году – на что могут рассчитывать покупатели
Азат Тимерханов назвал три причины, почему он...

Honda впервые за 24 года сменила логотип

На выставке CES 2024 Honda показала серию электромобилей с обновлённым логотипом

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 в Лас-Вегасе компания Honda представила серию электромобилей с новым логотипом H, а также официально объявила об изменении своего фирменного знака.

Новый логотип Honda
Новый логотип Honda

Прежний логотип, представленный в 2000 году, отличался металлизированным эффектом и использовался на различных моделях Honda, включая популярные автомобили Civic, Accord и CR-V.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как выехать из сугроба – 6 приемов опытных водителей

Новый логотип Honda представляет собой более плоскую и простую версию буквы H, которая напоминает оригинальную эмблему бренда, использовавшуюся в 1961 году. Этот современный дизайн символизирует эволюцию Honda как автомобильной компании и ее стремление к инновациям и устойчивости.

По словам представителей Honda, новый логотип отражает решимость компании продолжать трансформацию и ее корпоративную позицию, направленную на преодоление традиционных границ и постоянное стремление к новым прорывам.

Старый логотип Honda
Новый логотип Honda

Новая буква H изображена двумя вытянутыми руками, что олицетворяет приверженность Honda расширению возможностей мобильности и искреннее удовлетворение потребностей пользователей электромобилей Honda.

Изменение логотипа совпадает с планами Honda инвестировать 5 триллионов иен (около 47,6 миллиардов долларов США) в разработку и производство электромобилей к 2030 году.

Новый логотип Honda будет использоваться на электромобилях следующего поколения, включая модели Honda серии 0.

Источник: ITHome

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash, Honda
Количество просмотров 1
21.01.2024
Фото:Unsplash, Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0