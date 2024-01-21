Honda впервые за 24 года сменила логотип
На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 в Лас-Вегасе компания Honda представила серию электромобилей с новым логотипом H, а также официально объявила об изменении своего фирменного знака.
Прежний логотип, представленный в 2000 году, отличался металлизированным эффектом и использовался на различных моделях Honda, включая популярные автомобили Civic, Accord и CR-V.
Новый логотип Honda представляет собой более плоскую и простую версию буквы H, которая напоминает оригинальную эмблему бренда, использовавшуюся в 1961 году. Этот современный дизайн символизирует эволюцию Honda как автомобильной компании и ее стремление к инновациям и устойчивости.
По словам представителей Honda, новый логотип отражает решимость компании продолжать трансформацию и ее корпоративную позицию, направленную на преодоление традиционных границ и постоянное стремление к новым прорывам.
Новая буква H изображена двумя вытянутыми руками, что олицетворяет приверженность Honda расширению возможностей мобильности и искреннее удовлетворение потребностей пользователей электромобилей Honda.
Изменение логотипа совпадает с планами Honda инвестировать 5 триллионов иен (около 47,6 миллиардов долларов США) в разработку и производство электромобилей к 2030 году.
Новый логотип Honda будет использоваться на электромобилях следующего поколения, включая модели Honda серии 0.
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Источник: ITHome
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