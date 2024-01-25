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Мобильные АЗС появятся на автотрассах России

Мобильные АЗС будут особо востребованы в ненастье и при массовых ДТП

На автомагистралях России скоро могут появиться инновационные мобильные АЗС, с таким предложением выступил Минтранс.

Появление мобильных заправок приветствуется экспертами, так как они превращают дороги в адаптивные пространства, удобные для автовладельцев. Это особенно важно, учитывая высокие темпы строительства дорог в России, при этом создание соответствующей инфраструктуры может отставать. Это приводит к тому, когда на больших участках современных скоростных трасс могут отсутствовать АЗС. Поэтому введение передвижных комплексов на дорогах улучшит ситуацию.

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Мобильные АЗС будут особенно полезны в случае погодных аномалий или массовых ДТП, подобных тем, с которыми столкнулись владельцы автомобилей на трассах М-12 «Восток» и М-11 «Нева».

Эта инициатива также будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса. Мобильность объектов дорожного сервиса освобождает их владельцев от необходимости разрабатывать документацию по планировке территории на полосе отвода автодороги, что значительно облегчит ведение бизнеса.

А вот электрозаправки вполне можно размещать и на придомовых территориях, так считают 70% опрошенных в ходе проведенного недавно исследования. Более того, 19% уверены, что если такая точка заправки появится у их дома, это станет стимулом приобрести электрокар.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:WIkimedia
Количество просмотров 1
25.01.2024
Фото:WIkimedia
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