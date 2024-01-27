«Гелик» на «минималках»: у нового уменьшенного Gelandewagen не будет рамы

Mercedes-Benz решил выпустить уменьшенную версию внедорожника G-Class

По информации британского ресурса Autocar, новый Mercedes-Benz g-класс (именно маленькая буква) будет оснащен совершенно новой платформой и электрической силовой установкой.

Технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер сообщил, что G-класс будет разработан на основе платформы MMA, которая уже использовалась для седана CLA. Это означает, что новый автомобиль не будет иметь рамного кузова, что является существенным отличием от предыдущих версий «Гелендвагенов».

Mercedes-Benz g-Class

Кроме того, новый G-класс будет полностью электрическим. Предполагается, что он будет оснащен новой 800-вольтовой электросистемой и литий-ионной батареей емкостью до 85 кВт·ч, обеспечивая надежную и продолжительную работу.

Однако, несмотря на отсутствие рамного кузова, новый G-класс сохранит все характеристики и качества оригинальной модели. Автомобиль будет по-прежнему обладать полным приводом и прекрасными внедорожными возможностями, что является визитной карточкой и гордостью «Гелендвагена».

Визуально новый G-класс будет очень похож на предыдущие модели Mercedes-Benz G-класса.

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Источник: Autocar