Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Устройство для дублирования сигналов светофора
27 января
В Ростехе разработали и протестировали новый повторитель светофоров
Компания «Швабе» разработала устройство для...
За эти машины кто-то заплатил миллионы евро
27 января
За эти машины кто-то заплатил миллионы евро
Топ-20 самых дорогих автомобилей, выставленных...
Почему туристам из арабских стран так нравится в России?
27 января
Почему туристам из арабских стран так нравится в России?
По статистике, туристы из арабских стран...

«Гелик» на «минималках»: у нового уменьшенного Gelandewagen не будет рамы

Mercedes-Benz решил выпустить уменьшенную версию внедорожника G-Class

По информации британского ресурса Autocar, новый Mercedes-Benz g-класс (именно маленькая буква) будет оснащен совершенно новой платформой и электрической силовой установкой.

Технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер сообщил, что G-класс будет разработан на основе платформы MMA, которая уже использовалась для седана CLA. Это означает, что новый автомобиль не будет иметь рамного кузова, что является существенным отличием от предыдущих версий «Гелендвагенов».

Mercedes-Benz g-Class
Mercedes-Benz g-Class
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Почему нужно греть мотор – 4 исключительно зимние причины

Кроме того, новый G-класс будет полностью электрическим. Предполагается, что он будет оснащен новой 800-вольтовой электросистемой и литий-ионной батареей емкостью до 85 кВт·ч, обеспечивая надежную и продолжительную работу.

Однако, несмотря на отсутствие рамного кузова, новый G-класс сохранит все характеристики и качества оригинальной модели. Автомобиль будет по-прежнему обладать полным приводом и прекрасными внедорожными возможностями, что является визитной карточкой и гордостью «Гелендвагена».

Визуально новый G-класс будет очень похож на предыдущие модели Mercedes-Benz G-класса.

Источник: Autocar

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Autocar
27.01.2024
Фото:Autocar
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2