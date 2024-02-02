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УАЗ больше не будет выпускать авто с устаревшими моторами

УАЗ с 1 февраля прекратил выпуск автомобилей с неэкологичными двигателями

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начиная с текущего месяца перестал производить модификации автомобилей с двигателями стандарта Евро-0. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе отечественного производителя.

«С февраля 2024 года модификации нулевого экологического класса в модельной линейке отсутствуют. В настоящее время у дилеров можно приобрести автомобили с Евро-0 только более ранних дат выпуска», — уточнили в пресс-службе.
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Стоит отметить, что на официальном сайте УАЗа в настоящее время опубликованы прайс-листы на модели 2023 года. В частности, разница в цене моделей Патриот и Пикап с двигателями Евро-2 и Евро-5 составляет 20 тысяч рублей. Стоимость экологичных внедорожников – 1,55 млн и 1,575 млн рублей. УАЗ Хантер пока представлен только с мотором Евро-0, его цена стартует от 1,39 млн рублей. «Буханка» с аналогичным двигателем стоит от 1,31 млн рублей. На предприятии заверили, что обновление прайс-листов произойдет уже в ближайшее время.

Напомним, ранее были внесены изменения в постановление Правительства РФ № 844 от 12 мая 2022 года. Согласно новой редакции документа, «с 1 февраля 2024 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "3"».

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
02.02.2024
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
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