Настоящий художник вручную расписал спорткар и мотоцикл

Lamborghini и Ducati вручную расписали красками для таинственного клиента

Два именитых итальянских бренда: Lamborghini, известный своими дерзкими спорткарами, и Ducati, прославившийся своими мощными мотоциклами, объединились для создания эксклюзивного проекта, не имеющего аналогов.

Вдохновением для него послужила идея мифологии, а воплощением – талант художника Паоло Троило.

Паоло Троило, известный своей уникальной техникой гиперреалистичного рисования пальцами, превратил Lamborghini Huracan Evo и Ducati Streetfighter V4 в два произведения искусства:

Huracan Evo Minotauro: черный минотавр, олицетворяющий силу, мощь и динамику Lamborghini.

Lamborghini Huracan Evo Minotauro

Streetfighter V4 Lamborghini Centauro: кентавр, символизирующий свободу, единство с машиной и стремление к скорости.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Centauro

Черные линии на белом фоне кузова передают эмоции, которые испытывает человек за рулем спорткара или на мотоцикле.

Эксклюзивные арт-кары представлены на биеннале Arte Fiera Bologna в выставочном центре Galleria Cavour в Болонье.

До 5 февраля они доступны для осмотра всем посетителям, а затем отправятся к своему владельцу.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Lamborghini