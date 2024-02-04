Настоящий художник вручную расписал спорткар и мотоцикл

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Lamborghini и Ducati вручную расписали красками для таинственного клиента

Два именитых итальянских бренда: Lamborghini, известный своими дерзкими спорткарами, и Ducati, прославившийся своими мощными мотоциклами, объединились для создания эксклюзивного проекта, не имеющего аналогов.

Вдохновением для него послужила идея мифологии, а воплощением – талант художника Паоло Троило.

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Паоло Троило, известный своей уникальной техникой гиперреалистичного рисования пальцами, превратил Lamborghini Huracan Evo и Ducati Streetfighter V4 в два произведения искусства:

Huracan Evo Minotauro: черный минотавр, олицетворяющий силу, мощь и динамику Lamborghini.

Lamborghini Huracan Evo Minotauro
Lamborghini Huracan Evo Minotauro

Streetfighter V4 Lamborghini Centauro: кентавр, символизирующий свободу, единство с машиной и стремление к скорости.

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Centauro
Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Centauro

Черные линии на белом фоне кузова передают эмоции, которые испытывает человек за рулем спорткара или на мотоцикле.

Эксклюзивные арт-кары представлены на биеннале Arte Fiera Bologna в выставочном центре Galleria Cavour в Болонье.

До 5 февраля они доступны для осмотра всем посетителям, а затем отправятся к своему владельцу.

Источник: Lamborghini

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Lamborghini
04.02.2024
Фото:Lamborghini
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Отзывы о Lamborghini Huracan (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Lamborghini Huracan  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

красивая

Недостатки:

медленная

Комментарий:

я пешком быстрее хожу))

-4