Настоящий художник вручную расписал спорткар и мотоцикл
Два именитых итальянских бренда: Lamborghini, известный своими дерзкими спорткарами, и Ducati, прославившийся своими мощными мотоциклами, объединились для создания эксклюзивного проекта, не имеющего аналогов.
Вдохновением для него послужила идея мифологии, а воплощением – талант художника Паоло Троило.
Паоло Троило, известный своей уникальной техникой гиперреалистичного рисования пальцами, превратил Lamborghini Huracan Evo и Ducati Streetfighter V4 в два произведения искусства:
Huracan Evo Minotauro: черный минотавр, олицетворяющий силу, мощь и динамику Lamborghini.
Streetfighter V4 Lamborghini Centauro: кентавр, символизирующий свободу, единство с машиной и стремление к скорости.
Черные линии на белом фоне кузова передают эмоции, которые испытывает человек за рулем спорткара или на мотоцикле.
Эксклюзивные арт-кары представлены на биеннале Arte Fiera Bologna в выставочном центре Galleria Cavour в Болонье.
До 5 февраля они доступны для осмотра всем посетителям, а затем отправятся к своему владельцу.
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Источник: Lamborghini
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Отзывы о Lamborghini Huracan (1)
красивая
медленная
я пешком быстрее хожу))