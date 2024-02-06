Kia проведет весной отзывную кампанию из-за обнаруженной проблемы

Kia отзовет 1243 электрокара из-за выявленного дефекта в трансмиссии

Южнокорейский производитель Kia проведет отзывную кампанию более тысячи электрокаров EV6 и Niro EV. В качестве причины отзыва 1243 автомобилей указывается выявленный дефект. Об этом говорится в уведомлении Национального управления безопасностью движения на трассах (NYTSA).

Дело в том, что трансмиссия электромобилей попросту не выдерживает нагрузки электрического мотора: приводы ломаются из-за крутящего момента, который у EV-машин доступен в полном объеме практически сразу после нажатия на педаль акселератора.

При изготовлении электрокаров были допущены нарушения в части технологии, по этой причине приводы имеют пониженную прочность, потому что нет достаточной термической обработки, имеется в виду закалка.

В официальном уведомлении Национального управления безопасностью движения на трассах уточняется, что отзыву подлежат 1243 транспортных средства. Из них: 1039 Kia EV6 2023 года выпуска, остальные – Kia Niro EV 2023-2024 годов выпуска.

Отзывная кампания стартует в конце марта текущего года, до того времени автовладельцам рекомендовано обращаться с педалью газа предельно аккуратно.

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Источник: rg.ru