Популярный минивэн стал еще роскошнее и быстрее

Выпущена специальная версия минивэна Zeekr 009 под названием Glorious Edition

Zeekr 009 Glorious Edition сохранил научно-фантастический дизайн текущей модели, получив темную переднюю панель. Вертикальные декоративные полосы центральной решетки также сделали полностью черными, а в нижней передней части и по бокам кузова добавлены хромированные планки.

Zeekr 009 Glorious Edition

Установлены диски новой формы, похожие на диски Rolls-Royce. Кроме того, новый автомобиль оснащен лидаром на крыше. Габаритные размеры составляют 5217 х 2024 х 1812 мм соответственно, а колесная база равна 3205 мм.

Новый автомобиль в стандартной комплектации оснащен задней аудиовизуальной развлекательной системой и задней перегородкой. Особое внимание уделено комфорту пассажиров. Основным отличием от обычной версии являются четыре отдельных сиденья с регулировкой, обогревом, вентиляцией и массажем. Также в салоне есть панорамная крыша, светодиодное освещение, аудиосистема премиум-класса и множество других удобств.

Автомобиль оснащен двухмоторной системой полного привода. Максимальная мощность переднего мотора равна 367 л. с., а заднего – 421 л. с. Общая мощность моторов – 788 л. с. Максимальная скорость увеличена с нынешних 190 км/ч до 230 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды.

Продажи спецверсии начнутся в конце 2024 года в Китае, а позже автомобиль может появиться и на других рынках. Цена Zeekr 009 Glorious Edition пока не сообщается.

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Источник: Autohome