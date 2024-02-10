Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ford Explorer для китайского рынка
10 февраля
Новый Ford Explorer для китайского рынка: чем отличается от американского?
Китайское подразделение Ford представило новую...
Zeekr 009 Glorious Edition
10 февраля
Популярный минивэн стал еще роскошнее и быстрее
Выпущена специальная версия минивэна Zeekr 009...
Пикап влетел в бензоколонку и снес АЗС – видео
10 февраля
Пикап влетел в бензоколонку и снес АЗС – видео
Зрелищное ДТП – автомобиль на полном ходу снес...

Популярный минивэн стал еще роскошнее и быстрее

Выпущена специальная версия минивэна Zeekr 009 под названием Glorious Edition

Zeekr 009 Glorious Edition сохранил научно-фантастический дизайн текущей модели, получив темную переднюю панель. Вертикальные декоративные полосы центральной решетки также сделали полностью черными, а в нижней передней части и по бокам кузова добавлены хромированные планки.

Zeekr 009 Glorious Edition
Zeekr 009 Glorious Edition

Установлены диски новой формы, похожие на диски Rolls-Royce. Кроме того, новый автомобиль оснащен лидаром на крыше. Габаритные размеры составляют 5217 х 2024 х 1812 мм соответственно, а колесная база равна 3205 мм.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

Новый автомобиль в стандартной комплектации оснащен задней аудиовизуальной развлекательной системой и задней перегородкой. Особое внимание уделено комфорту пассажиров. Основным отличием от обычной версии являются четыре отдельных сиденья с регулировкой, обогревом, вентиляцией и массажем. Также в салоне есть панорамная крыша, светодиодное освещение, аудиосистема премиум-класса и множество других удобств.

Автомобиль оснащен двухмоторной системой полного привода. Максимальная мощность переднего мотора равна 367 л. с., а заднего – 421 л. с. Общая мощность моторов – 788 л. с. Максимальная скорость увеличена с нынешних 190 км/ч до 230 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды.

Продажи спецверсии начнутся в конце 2024 года в Китае, а позже автомобиль может появиться и на других рынках. Цена Zeekr 009 Glorious Edition пока не сообщается.

Источник: Autohome

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
10.02.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Zeekr 009

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв