BMW и Mercedes-Benz будут заряжать китайские электрокары

BMW и Mercedes-Benz создадут совместную сеть зарядных станций в Китае

Согласно планам, совместное сотрудничество BMW и Mercedes-Benz планирует построить более 1000 станций сверхбыстрой зарядки и около 7000 обычных зарядных станций к концу 2026 года.

Первая партия зарядных станций будет построена в 2024 году в ключевых городах Китая, где спрос на электромобили особенно высок. Затем строительство станций распространится на другие города и регионы по всей стране.

Это сотрудничество позволит клиентам BMW Group и Mercedes-Benz Group воспользоваться эксклюзивными услугами, такими как удобное онлайн-бронирование зарядных станций и другие возможности. Кроме того, совместное предприятие планирует использовать возобновляемую энергию для зарядки, когда это будет возможно, чтобы предоставить клиентам экологически чистую зарядку.

Китай является крупнейшим мировым рынком электромобилей, и спрос на зарядные станции растет с каждым годом. Совместное предприятие позволит обеим компаниям эффективно удовлетворять потребности китайских клиентов и продвигать использование электромобилей в стране.

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Источник: ITHome