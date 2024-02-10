Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АГ-34 на испытаниях
10 февраля
В России создали суперпроходимый грузовой вездеход (видео)
Создатель вездехода «Шерп» показал испытания...
BMW и Mercedes-Benz будут заряжать китайские электрокары
10 февраля
BMW и Mercedes-Benz будут заряжать китайские электрокары
BMW и Mercedes-Benz создадут совместную сеть...
Тюнинговый УАЗ-ЛЛД.
10 февраля
Лихой тюнинг из 90-х – о таких УАЗах мечтали все владельцы
«За рулем» рассказал о самых крутых и редких...

BMW и Mercedes-Benz будут заряжать китайские электрокары

BMW и Mercedes-Benz создадут совместную сеть зарядных станций в Китае

Согласно планам, совместное сотрудничество BMW и Mercedes-Benz планирует построить более 1000 станций сверхбыстрой зарядки и около 7000 обычных зарядных станций к концу 2026 года.

Первая партия зарядных станций будет построена в 2024 году в ключевых городах Китая, где спрос на электромобили особенно высок. Затем строительство станций распространится на другие города и регионы по всей стране.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Замена японским рамникам: сборка – российская, цена — от 2,4 млн рублей

Это сотрудничество позволит клиентам BMW Group и Mercedes-Benz Group воспользоваться эксклюзивными услугами, такими как удобное онлайн-бронирование зарядных станций и другие возможности. Кроме того, совместное предприятие планирует использовать возобновляемую энергию для зарядки, когда это будет возможно, чтобы предоставить клиентам экологически чистую зарядку.

Китай является крупнейшим мировым рынком электромобилей, и спрос на зарядные станции растет с каждым годом. Совместное предприятие позволит обеим компаниям эффективно удовлетворять потребности китайских клиентов и продвигать использование электромобилей в стране.

Источник: ITHome

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
10.02.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0