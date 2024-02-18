Tesla построит самую большую зарядную станцию для электрокаров

Новая станция Supercharger от Tesla сможет заряжать 164 электрокара одновременно

Согласно заявке на получение разрешения на строительство, станция будет иметь места для 164 электромобилей, что практически вдвое больше, чем у текущего лидера – станции в комплексе Harris Ranch в Коалинге, штат Калифорния, с 98 зарядными местами.

Tesla Supercharger

Однако новая станция Tesla не только увеличит количество доступных мест для зарядки, но и обеспечит достаточную мощность для одновременной зарядки всех подключенных автомобилей. Это особенно важно, учитывая растущее число электромобилей на дорогах, как Tesla, так и других брендов.

Чтобы облегчить процесс зарядки для автомобилей с прицепами, Tesla планирует построить 16 протяжных отсеков. Это позволит владельцам электромобилей с прицепами также быстро и удобно заряжать свои транспортные средства.

Одним из ключевых элементов новой зарядной станции будут солнечные навесы, установленные над каждой парковкой. Эти навесы будут собирать солнечную энергию и передавать ее в стационарные батареи, что сделает процесс зарядки максимально экологичным. Кроме того, использование солнечной энергии поможет снизить стоимость зарядки, так как будет сокращено потребление энергии из сети.

Предполагается, что новая зарядная станция Tesla будет открыта в следующем году, предоставляя дополнительные возможности для владельцев электромобилей в штате Калифорния.

Важно отметить, что в настоящее время крупнейшая в мире станция зарядки электромобилей с 637 местами находится в городе Шэньчжэнь, Китай.

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Источник: InsideEVs