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Пикап из нержавейки начал ржаветь? Новый инцидент с Tesla Cybertruck

Владельцы Tesla Cybertruck жалуются то, что пикап начал ржаветь после дождя

Несмотря на то, что серийное производство Tesla Cybertruck началось только несколько месяцев назад, владельцы уже выражают недовольство коррозией на своих новых автомобилях.

Хотя Cybertruck изготовлен из нержавеющей стали, некоторые владельцы сообщают, что у них появились пятна ржавчины после обычного дождя.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
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Эта проблема впервые была поднята на форуме Cybertruckownersclub.com. Один из пользователей под ником Raxar сообщил, что после двух дней под дождем его новый Cybertruck покрылся небольшими пятнами ржавчины. Другие владельцы также присоединились к обсуждению, поделившись аналогичными историями.

Удивительно, но в официальном руководстве пользователя Cybertruck указано, что кузовные панели автомобиля из нержавеющей стали могут подвергаться коррозии при определенных условиях. Для предотвращения этого рекомендуется немедленно удалять с кузова такие вещества, как жир, масло, птичий помет и другие загрязняющие вещества.

Хотя нержавеющая сталь обычно устойчива к коррозии, она может ржаветь при определенных условиях. Например, в местах, где есть царапины или сколы, защитный слой оксида хрома может быть поврежден, открывая путь к образованию ржавчины. Кроме того, воздействие морской воды или других агрессивных сред может ускорить процесс коррозии.

Хотя Cybertruck позиционируется как инновационный автомобиль с уникальными материалами, он не полностью защищен от коррозии.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
18.02.2024
Фото:Wikimedia
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