История успеха: как бедняк из Китая обогнал Илона Маска на рынке электрокаров

Производитель батареек второй год подряд опережает Tesla по выпуску электрокаров

Свой долгий путь к успеху компания из Китая BYD начала 20 лет назад с производства батареек и аккумуляторов для мобильных телефонов. Сегодня китайский производитель составляет мощную конкуренцию американской корпорации Tesla.

Дебютом BYD в 2007 году стал автомобиль фиолетового цвета с неровной покраской и дешевым дизайном. Они были посмешищем всей отрасли, писали тогда китайские СМИ. Но по итогам 2023 года это «посмешище» обогнало Tesla по продажам электрокаров – 3 млн против 1,84 млн экземпляров.

Один из первых гибридных авто BYD

До 2021 года компания BYD активно осваивала местный рынок, но с 2022 года взяла курс на мировые площадки, построив завод в Мексике и отправив первую партию из 5 тысяч электромобилей на рынок Нидерландов.

Основатель BYD, Ван Чуаньфу, осознавал, что компании нужно делать ставку на бюджетный сегмент рынка, а в современных реалиях рынку нужен автомобиль, не уступающий зарубежным образцам ни по качеству, ни по внешнему виду.

И продажи BYD стремительно пошли вверх – 75% по итогам 2021 года, почти 130% по итогам 2022 года. Почти 1,8 млн проданных автомобилей с электрическим приводом – гибридных и электромобилей, позволили BYD завоевать Китай и стать мировым лидером в этом сегменте. В 2023 году китайский производитель обойдет Tesla второй год подряд.

Так, «посмешище» Пекинского автосалона 2007 года, производившее батарейки для мобильных телефонов, стало мировым лидером автомобильной индустрии, а сирота из глухой китайской деревни стал одним из богатейших людей Китая.

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Источник: kommersant.ru