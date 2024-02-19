В России разработана новая автоматическая трансмиссия
Институт ФГУП НАМИ опубликовал детальную информацию о новой электромеханической трансмиссии, которую буквально несколько дней назад представили главе Минпромторга Денису Мантурову. Официальные аккаунты разработчика в соцсетях сообщают, что новая трансмиссия NAMI E-Transmission предназначена для гибридных и полностью электрических автомобилей.
Работы ведутся достаточно продолжительное время и сейчас, судя по всему, вступили в финальную фазу – стендовые и натурные испытания трансмиссия проходит с конца 2022 года.
Сообщается, что система задумана гибкой: высокая вариативность по мощности, крутящему моменту, передаточным числам и общей компоновке позволит адаптировать NAMI E-Transmission под широкий круг задач.
NAMI E-Transmission, некоторые характеристики
- Мощность от 110 до 300 кВт
- Крутящий момент электрических машин от 160 до 500 Нм
- Скорость вращения ротора до 15 000 об/мин
- Общий КПД узла в сборе не менее 92%
В НАМИ подчеркивают, что все модели линейки NAMI E-Transmission защищены по стандартам IP6K7 и IPХ9K от пыли, грязи и воды. В состав входят следующие компоненты:
- Синхронный электромотор
- Силовой инвертор
- Редукторы с симметричным дифференциалом или с управлением вектором тяги
- Система принудительного охлаждения/смазывания с электрическим масляным насосом и теплообменником масло-антифриз
- Механизм блокировки колес (парковка)
Пресс-релиз гласит, что все перечисленные компоненты спроектированы, произведены и испытаны непосредственно силами НАМИ.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: НАМИ
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