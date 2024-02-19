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В России разработана новая автоматическая трансмиссия

НАМИ представил линейку модульных электромеханических трансмиссий E-Transmission

Институт ФГУП НАМИ опубликовал детальную информацию о новой электромеханической трансмиссии, которую буквально несколько дней назад представили главе Минпромторга Денису Мантурову. Официальные аккаунты разработчика в соцсетях сообщают, что новая трансмиссия NAMI E-Transmission предназначена для гибридных и полностью электрических автомобилей.

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Работы ведутся достаточно продолжительное время и сейчас, судя по всему, вступили в финальную фазу – стендовые и натурные испытания трансмиссия проходит с конца 2022 года.

Сообщается, что система задумана гибкой: высокая вариативность по мощности, крутящему моменту, передаточным числам и общей компоновке позволит адаптировать NAMI E-Transmission под широкий круг задач.

NAMI E-Transmission, некоторые характеристики

  • Мощность от 110 до 300 кВт
  • Крутящий момент электрических машин от 160 до 500 Нм
  • Скорость вращения ротора до 15 000 об/мин
  • Общий КПД узла в сборе не менее 92%
Официальные изображения NAMI E-Transmission
Официальные изображения NAMI E-Transmission

В НАМИ подчеркивают, что все модели линейки NAMI E-Transmission защищены по стандартам IP6K7 и IPХ9K от пыли, грязи и воды. В состав входят следующие компоненты:

  • Синхронный электромотор
  • Силовой инвертор
  • Редукторы с симметричным дифференциалом или с управлением вектором тяги
  • Система принудительного охлаждения/смазывания с электрическим масляным насосом и теплообменником масло-антифриз
  • Механизм блокировки колес (парковка)

Пресс-релиз гласит, что все перечисленные компоненты спроектированы, произведены и испытаны непосредственно силами НАМИ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: НАМИ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:НАМИ
19.02.2024
Фото:НАМИ
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