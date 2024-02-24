Эксперты назвали лучшие и худшие электрические кроссоверы
Автомобильное издание What Car? и MotorEasy провели исследование надежности электрических кроссоверов, опросив более 21 000 водителей. В ходе исследования были собраны данные о 178 моделях от 32 брендов возрастом до пяти лет.
Наименее надежные электрические кроссоверы
1. Vauxhall Mokka Electric (Opel Mokka Electric). 40% водителей сообщали о проблемах с батареей, 27% - с медиасистемой 13% - с двигателем, электрикой и рулевым управлением
2. Jaguar I-Pace. 42% владельцев столкнулись с неисправностями, 58% проблем требовали более недели на устранение, 35% водителей не смогли доехать до сервиса без эвакуатора
3. Audi Q8 e-tron. 40% опрошенных владельцев сообщили о проблемах. Основные проблемы были в электрооборудование и медиасистеме.
Лучшие электрические кроссоверы
1. Ford Mustang Mach-E (2020-настоящее время). Рейтинг надежности – 100%.
2. BMW iX3 (2021-настоящее время). Рейтинг надежности – 99,3%.
3. Tesla Model Y (2021-настоящее время). Рейтинг надежности – 97,4%.
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Источник: What Car?
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