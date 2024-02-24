Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Удивитесь, какой зарплатой заманивают мастера-приемщика авто. Нехватка кадров!
24 февраля
Удивитесь, какой зарплатой заманивают мастера-приемщика авто. Нехватка кадров!
hh.ru составил рейтинг рабочих вакансий в...
Geely Emgrand
24 февраля
Geely Emgrand обзавелся новым мотором и стал более надежным
Geely Emgrand сменил копию мотора Toyota на...
Nio ET9
24 февраля
«Китайский Maybach» Nio ET9 умеет самостоятельно «отряхиваться» от снега
Люксовый электромобиль Nio ET9 засветился в...

Эксперты назвали лучшие и худшие электрические кроссоверы

Опубликован рейтинг наилучших и наихудших электрических кроссоверов

Автомобильное издание What Car? и MotorEasy провели исследование надежности электрических кроссоверов, опросив более 21 000 водителей. В ходе исследования были собраны данные о 178 моделях от 32 брендов возрастом до пяти лет.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Наименее надежные электрические кроссоверы

1. Vauxhall Mokka Electric (Opel Mokka Electric). 40% водителей сообщали о проблемах с батареей, 27% - с медиасистемой 13% - с двигателем, электрикой и рулевым управлением

2. Jaguar I-Pace. 42% владельцев столкнулись с неисправностями, 58% проблем требовали более недели на устранение, 35% водителей не смогли доехать до сервиса без эвакуатора

3. Audi Q8 e-tron. 40% опрошенных владельцев сообщили о проблемах. Основные проблемы были в электрооборудование и медиасистеме.

Лучшие электрические кроссоверы

1. Ford Mustang Mach-E (2020-настоящее время). Рейтинг надежности – 100%.

2. BMW iX3 (2021-настоящее время). Рейтинг надежности – 99,3%.

3. Tesla Model Y (2021-настоящее время). Рейтинг надежности – 97,4%.

Источник: What Car?

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
24.02.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0