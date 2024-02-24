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Ineos Fusilier: компактный технологичный ретро-внедорожник

Ineos Automotive показала компактный электрический внедорожник Ineos Fusilier

Новинка получила дизайн в ретро-стилистике, в котором можно найти отсылки к легендарным моделям, таким как Ineos Grenadier, Ford Bronco и Mercedes-Benz G-Class.

Уже в базовой комплектации внедорожник будет иметь защиту днища, пороги, а также «зубастые» шины. Для повышения запаса хода машина получит элементы активной аэродинамики.

Ineos Fusilier
Ineos Fusilier
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Внедорожник Ineos Fusilier будет построен на новой алюминиевой платформе, разработанной с нуля. В создании автомобиля участвовала австрийская инжиниринговая компания Magna, которая также займётся сборкой модели на своём предприятии в Граце.

Подробные технические характеристики Ineos Fusilier пока не раскрываются. Известно, что внедорожник будет оснащён мощным электродвигателем, который обеспечит впечатляющую динамику и проходимость. Для увеличения запаса хода на модификации с «удлинителем» будет установлен небольшой бензиновый двигатель, который позволит увеличить автономность электромобиля.

Компания Ineos планирует раскрыть все характеристики новинки до конца 2024 года. На рынок модель должна выйти в 2026 году.

Источник: Ineos Automotive

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Ineos Automotive
24.02.2024
Фото:Ineos Automotive
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