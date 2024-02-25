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Российские ученые создали революционное мотор-колесо для электромобилей
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Российские ученые создали революционное мотор-колесо для электромобилей

В России создали компактное и экономичное мотор-колесо для электромобилей

Ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске разработали инновационное мотор-колесо для электромобилей, не имеющее аналогов в мире. Оно отличается компактными размерами, экономичностью и широким диапазоном регулирования параметров движения.

Мотор-колесо создано командой ученых под руководством профессора кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики Политехнического института ЮУрГУ Сергея Ганджи. Профессор подчеркнул, что в будущем созданное мотор-колесо можно применять при изготовлении легкового и грузового электротранспорта как общепромышленного, так и специального назначения.

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Новое мотор-колесо на 25% компактнее аналогов, что позволяет использовать его в электромобилях с ограниченным пространством. Также мотор-колесо потребляет на 20% меньше энергии, что увеличивает запас хода электромобиля.

Широкий диапазон регулирования параметров движения делает его подходящим для различных условий эксплуатации.

Источник: ТАСС

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash | ЮУрГУ (НИУ)
Количество просмотров 1
25.02.2024
Фото:Unsplash | ЮУрГУ (НИУ)
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