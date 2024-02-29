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Опубликованы цифры продаж электромобилей Evolute за январь

В январе «Моторинвест» передал клиентам 111 электромобилей Evolute

За январь 2024 года официальные дилеры российской марки Evolute смогли реализовать 111 электромобилей, собранных на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Это на 79% больше, чем годом ранее, говорят эксперты.

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Большую часть этого количества составили машины самой доступной модели бренда – седана Evolute i-Pro. 89 машин из проданного количества – это как раз i-Pro. Еще 20 машин – это кроссовер Evolute I-Sky, сравнительно недавно появившийся в модельной линейке. И всего две единицы – кроссовер Evolute I-Joy, присутствовавший в модельном ряду с самого начала.

Evolute i-Pro
Evolute i-Pro

В конце прошлого года Evolute продавался куда активнее – в ноябре и декабре, когда были зафиксированы пики продаж бренда за 2023 год, дилеры реализовали 248 и 235 машин соответственно.

Продажи Evolute, январь 2024
Продажи Evolute, январь 2024

В конце января «Моторинвест» добавил в линейку еще одну позицию – кроссовер i-Space с ценой 3,9 млн рублей стал первой гибридной (а не чисто электрической) моделью бренда. Как известно, все Evolute – это китайские Dongfeng, собираемые в России крупноузловым методом.

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Источник: Автостат Инфо

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29.02.2024
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