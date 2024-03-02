Электрическую замену «Пассату» показали на живых фото

Опубликованы живые фото нового электрического седана SAIC Volkswagen ID. 7 S

Недавно в Сети появились первые живые фотографии нового полностью электрического седана Volkswagen ID.7 S. Производитель приступил к созданию рекламных материалов для автомобиля, а его официальный запуск запланирован на август этого года.

SAIC Volkswagen ID. 7 S

ID.7 S базируется на модульной платформе MEB и является родственником модели ID.7 Vizzion от FAW-Volkswagen.

SAIC Volkswagen ID. 7 S

Внешне новый автомобиль черпает вдохновение из концептуального ID. Next. Его габариты составляют 5026 x 1864 x 1537 мм, а колесная база 2966 мм. Клиенты смогут выбрать автомобиль с фарами различного типа и 19- или 20-дюймовыми колесами.

В базовой комплектации Volkswagen ID.7 S будет оснащен одним электродвигателем мощностью 170 кВт, развивающим максимальную скорость 155 км/ч. В будущем ожидается выпуск версии с двумя двигателями. Питание автомобиля будет обеспечивать тройная литий-ионная батарея.

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Источник: ITHome